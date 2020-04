Johnson aus Krankenhaus entlassen und auf Landsitz gebracht

Der Nationale Gesundheitsdienst habe sein Leben gerettet, sagte Boris Johnson in einer Video-Botschaft, die er nach der Entlassung aus dem Krankenhaus auf seinem offiziellen Landsitz in Chequers aufgezeichnet hatte. Er sah in diesem Video schon viel besser aus, als vor gut einer Woche, in seiner letzten Botschaft vor der Einweisung ins Krankenhaus. Trotzdem wird es noch dauern, bis der Premierminister die Regierungsgeschäfte wieder aufnehmen kann. Jetzt ist erst einmal Ruhe angesagt - deshalb Chequers und nicht die Rückkehr in die Downing Street. Außenminister Dominic Raab wird Johnson weiter an der Spitze der Regierung vertreten, wahrscheinlich noch für Wochen.

Johnson dankt Klinik-Personal

Johnson dankte in der Videobotschaft dem Personal im St. Thomas'-Krankenhaus. Vor allem einer neuseeländischen Krankenschwester und einem portugiesischen Pfleger, die 48 Stunden lang auf der Intensivstation dafür gesorgt hatten, dass er genug Sauerstoff bekommen hatte, als sein Leben auf der Kippe stand. Er habe dort auch gesehen, unter welchem Druck der Nationale Gesundheitsdienst in dieser Pandemie stehe, so Johnson.

In Großbritannien gibt es viel weniger Betten auf den Intensivstationen als zum Beispiel in Deutschland, viel weniger Beatmungsgeräte. Viel zu wenig Schutzkleidung und viel zu wenige Tests. Trotzdem gab sich Johnson optimistisch, dass das Land die Pandemie besiegen werde.

Der Nationale Gesundheitsdienst sei das schlagende Herz des Landes, das Beste, was Großbritannien habe, und angetrieben von Liebe unbesiegbar, so Johnson über das britische Gesundheitssystem, das schon seit Jahren unterfinanziert und überlastet ist.

Experten: Großbritannien steht das Schlimmste noch bevor

Großbritannien steht nach Ansicht von Regierungsexperten erst am Anfang der Pandemie. Und doch hat die Zahl der in den britischen Krankenhäusern an Covid19 gestorbenen schon jetzt die Marke von 10.000 überschritten. Jeremy Ferrar, wissenschaftlicher Berater der Regierung, erklärte in der BBC, Großbritannien könnte in Europa das am schlimmsten von der Pandemie betroffene Land werden.