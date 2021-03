EMA entscheidet über Zulassung für Johnson & Johnson-Impfstoff

Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) entscheidet heute über die Zulassung des Johnson & Johnson-Impfstoffs. Er gehört zu den sogenannten Vektor-Impfstoffen, die Teile der DNA des Coronavirus mit Hilfe von harmlosen Viren in die Zellen transportieren.

Schutzwirkung niedriger als bei mRNA-Impfstoffen

Doch wie leistungsfähig ist der neue Impfstoff? Der Infektiologe Christoph Spinner vom Klinikum rechts der Isar hat selbst Studien dazu gemacht und kennt alle Daten zu dem Impfstoff: "In der jetzt zur Zulassung führenden Studie wurden 44.000 Menschen untersucht, also in diese Studie aufgenommen, und im Mittel zeigt sich dabei eine Schutzwirkung von etwa 66 Prozent, wobei diese regional unterschiedlich war - bei 70 Prozent in den USA, 57 in Südafrika."

Damit erreicht auch dieser Impfstoff nicht den Wirkungsgrad der sogenannten mRNA-Impfstoffe von Biontech/Pfizer oder Moderna. Auch der Vektor-Impfstoff des britischen Herstellers Astrazeneca ist etwas weniger wirksam. Doch der Infektionsschutzwert von 66 Prozent sagt nichts über Schutz vor schweren Verläufen aus.

Hoher Schutz vor schweren Corona-Verläufen

"Schaut man sich die Schutzwirkung vor schweren Covid-19-Infektionen mit Krankenhausaufnahme oder Tod an, dann ist bereits nach 28 Tagen eine Schutzwirkung von 85 Prozent gegeben", erklärt Spinner. Wobei sich diese kontinuierlich aufbaue und nach Tag 49 keine Infektion mit Tod mehr aufgetreten sei.

Heißt: Auf alle Fälle schützen die Vektor-Impfstoffe sehr gut vor schweren Krankheitsverläufen. Anders als die empfindlichen mRNA-Impfstoffe können sie bei einfachen Kühlschranktemperaturen günstig gelagert und transportiert werden.

Johnson & Johnson: Eine Dosis reicht

Der Hersteller führt vor allen Dingen einen wesentlichen Vorteil seines Impfstoffes an: Im Gegensatz zu allen andere, die bislang auf dem Markt sind, muss der Wirkstoff von Johnson & Johnson nur einmal verabreicht werden.

Doch diese Aussage sehen einige Fachleute kritisch - etwa der Infektionsimmunologe Christian Bogdan von der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen: "Man kann ja bislang aufgrund der Beobachtungszeiträume gar keine Aussage zu der Frage treffen, wie lang ein Impfstoff wirklich wirksam ist. Das wissen wir auch von allen drei der zugelassenen Impfstoffe am Ende gar nicht (...) und das geben auch die Studiendaten bislang nicht her."

Der Impfstoff von Johnson & Johnson wurde später als die drei Konkurrenzprodukte getestet. Aus diesem Grund könnte er nach Meinung von Christoph Spinner in einem Bereich tatsächlich die Nase vorn haben: "Einer dieser wesentlichen Vorteile liegt doch darin, dass er bereits beim Vorkommen der südafrikanischen Variante getestet wurde."

Wie gut sich der neue Impfstoff am Ende tatsächlich gegen seine Mitstreiter behaupten kann, wird die Zukunft zeigen.