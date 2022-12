Johanniter sammeln wieder Hilfspakete - auch für Deutschland

Zucker, Mehl, Nudeln, ein wenig Schokolade, Hygieneartikel und ein kleines Spielzeug für Kinder: Das steht unter anderem auf der Packliste für die Spendenpäckchen der Johanniter Weihnachtstrucker. Tausende solcher Pakete sammeln die Johanniter diese Woche in ganz Deutschland ein und bringen sie zu bedürftigen Menschen in Rumänien, Bulgarien, Albanien und in die Ukraine, sagte Kevin Schwarzer, Regionalvorstand der Johanniter Mittelfranken, dem Bayerischen Rundfunk.

Zum Ticker: "Die wichtigsten News zum Ukraine-Krieg im Überblick"

Hilfspakete mittlerweile auch für Familien in Deutschland

Seit der Corona-Pandemie geht ein Teil der Pakete aber auch an Bedürftige in Deutschland. Denn die Zahl der Menschen, die mit äußerst geringen Mitteln auskommen müssen, ist in den vergangenen zwei Jahren hierzulande gestiegen, so die Beobachtungen der Johanniter. Und auch die Kinderarmut hat sich in der Krise deutlich verschärft, beklagen die deutschen Sozialverbände. Jedes fünfte Kind ist von Armut betroffen und die Lage verschärft sich.

Das Deutsche Kinderhilfswerk spricht von einem Phänomen, das zunehmend auch die Mitte der Gesellschaft erreicht. In Kooperation mit den Tafeln werden die Weihnachtstrucker deshalb auch Pakete an bedürftige Familien in Deutschland verteilen, um ihnen gerade in der Weihnachtszeit ein wenig unter die Arme zu greifen.

Zum Artikel: Jugendarmut in Deutschland: "Eine Gefahr für die Demokratie"

"Virtuelle Päckchen" führen zu Geldspende

Neu ist seit der Corona-Pandemie auch, dass auf der Homepage der Weihnachtstrucker ein "virtuelles Päckchen" gepackt werden kann – im Anschluss folgt eine Geldspende über den Wert der eingepackten Waren. Diese Produkte werden dann in den jeweiligen Zielländern eingekauft und an arme Menschen verteilt.