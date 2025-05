Johannes, Benedikt, Franziskus: Was sagt der Papstname aus?

Der Brauch, dass sich ein Papst nach seiner Wahl einen neuen Namen gibt, geht auf einen Fall im 6. Jahrhundert zurück: Mercurius, benannt nach dem römischen Gott Merkur, konnte mit einem heidnischen Namen kaum das höchste Amt der katholischen Kirche bekleiden. Also entschied er sich, einen anderen Namen anzunehmen und wurde Johannes II. Damit setzte er einen Präzedenzfall.

"Das ist, soweit wir wissen, der erste Fall eines Namenswechsels – und seitdem hat sich diese Praxis eingebürgert", erklärt der Kirchenhistoriker Ulrich Nersinger im BR-Interview.

Nomen est Omen: Der Name ist Programm

Inzwischen es geht längst nicht mehr darum, unpassende Namen zu vermeiden. Der Papstname ist weit mehr als nur eine persönliche Entscheidung – er ist ein Signal. Er verrät, welche Werte der neue Pontifex betont, auf welche Tradition er sich bezieht, welche Konflikte er womöglich vermeiden will. Der Moment, in dem der Name verkündet wird, ist also nicht nur symbolisch, sondern hochpolitisch.

"Wenn der Name vom Balkon verkündet wird, wissen wir oft schon sehr viel über das Programm dieses Papstes", sagt der Kirchenhistoriker. Der Papst verbindet mit seinem Namen eine Haltung, ja fast ein Regierungsprogramm. Ein Pius steht zum Beispiel für konservative Strenge. Johannes Paul nahm die Namen seiner beiden Vorgänger Johannes XXII. und Paul VI. zusammen und führte damit deren Programm der Öffnung der katholischen Kirche weiter. Franziskus erinnere an den berühmten Ordensmann der Armut und die Bewunderung der Schöpfung.

Manche wissen es schon vorher – andere improvisieren

Bereiten Papstkandidaten ihren Namen vor? Oder ist es eine spontane Eingebung?

"Das ist sehr unterschiedlich", so der Kirchenhistoriker Nersinger. "Es gibt Kardinäle, die gar nicht damit rechnen, gewählt zu werden. Die überlegen dann lange – so lange, dass der Zeremonienmeister, der den neuen Namen erfahren soll, warten muss."

Andere sind selbstbewusster und gehen schon mit einem potenziellen Namen ins Konklave. Manchmal ist es auch ein symbolischer Kompromiss. Bei Joseph Ratzinger, dem späteren Benedikt XVI., vermutet man eine "Verlegenheitslösung". Denn der Name steht nicht eindeutig für eine bestimmte Linie – weder progressiv noch streng konservativ. Er sollte wohl vor allem neutral und verbindend wirken.

Franziskus – entstanden durch einen Zuruf

Die Namenswahl von Papst Franziskus im Jahr 2013 hatte wohl einen spontanen Hintergrund. Der damalige Kardinal Jorge Mario Bergoglio soll von einem Mitkardinal geflüstert bekommen haben: "Vergiss die Armen nicht!" Das inspirierte ihn zu seinem Papstnamen, der auf den heiligen Franz von Assisi anspielt – ein radikaler Vertreter von Armut, Frieden und Demut.

Könnte ein Papst auch Samuel heißen?

Bislang orientieren sich Papstnamen meist an Vorbildern aus der Kirchengeschichte – oft aus dem Neuen Testament oder der frühen Kirche. Aber wäre auch ein Name aus dem Alten Testament denkbar? Ein Name wie Samuel?

"Das wäre sogar ein starkes Zeichen – es würde Altes und Neues Testament verbinden und wäre auch eine Brücke zum Judentum“, so Kirchenhistoriker Nersinger. Grenzen setzt nur der katholische Glaube: Namen wie Mercurius sind weiterhin tabu.

Die Favoriten unter den Papstnamen

Ein Blick in die Geschichte zeigt: Manche Namen sind besonders beliebt. Rekordhalter ist Johannes mit 23 Päpsten, gefolgt von Gregor (16 Mal) und Pius (12 Mal). Andere Namen wurden nur selten verwendet – Petrus zum Beispiel wurde nie ein zweites Mal vergeben. Aus Respekt vor dem ersten Bischof von Rom bleibt dieser Name unberührt.

Im Video: Wie Franziskus Papst wurde (28.4.2025)