Jörg Jaksche: "Die Tour zu fahren, ist ein einmaliges Erlebnis"

"Die Tour zu fahren, ist ein einmaliges Erlebnis. Und irgendwie denkt man auch gerne daran zurück, an die Massen von Zuschauern. Aber es ist natürlich auch immer mit diesen schlechten Gedanken verbunden was im Radsport so damals passiert ist, was wir machen mussten und was vielleicht auch heute noch passiert." Ex-Radprofi Jörg Jaksche

Jaksche war selber mehr als zehn Jahre Radprofi, bis er 2007 gestand, über Jahre systematisch gedopt zu haben. "Der Hauptgrund, weswegen ich eigentlich dann ausgepackt habe, war diese Heuchlerei im Radsport", so Jaksche.

Jaksche glaubt nicht an Umdenken

Auf die Frage, ob denn mittlerweile ein Umdenken stattgefunden habe, zeigte sich Jaksche wenig optimistisch. "Nein. Insofern nicht, weil die Leute, die das früher orchestriert haben, also die Manager, die Ärzte, die sportlichen Leiter, (noch da sind / Anm. d. Red.). Wenn ich jetzt mal in die Tour schaue, das sind immer noch die Gleichen, die auch früher was mit Doping zu tun hatten. Die sitzen immer noch an entscheidungsrelevanten Positionen." Als Beispiel nannte er Alexander Winokurrow, der Manager des Teams Astana ist und selber zwei Jahre wegen Blutdopings gesperrt war. Geändert habe sich vermutlich nichts, so Jaksche.

"In Italien sagt man, der Wolf ändert sein Fell, aber nicht seinen Jagdinstinkt und ähnlich ist das in diesen hochkompetitiven Feldern. Egal, ob das Investmentbanking ist oder Hochleistungssport, das ist immer gleich." Ex-Radprofi Jörg Jaksche