Joe Biden zur Corona-Pandemie: "Lassen Sie sich impfen"

"Viele von uns sind frustriert angesichts der fast 80 Millionen Amerikaner, die immer noch nicht geimpft sind, obwohl Impfungen sicher, wirksam und kostenlos sind", sagte US-Präsident Joe Biden und will damit offenbar den Druck auf die Ungeimpften im Land erhöhen. "Wir sind geduldig gewesen, aber die Geduld geht uns aus", betonte er am Abend im Weißen Haus. "Lassen Sie sich impfen", forderte Biden. "Eine bestimmte Minderheit von Amerikanern, die von einer bestimmten Minderheit von gewählten Volksvertretern unterstützt wird, verhindert, dass wir über den Berg kommen", so Biden.

Nur rund 53 Prozent vollständig geimpft

Die Impfkampagne in den USA macht trotz vieler Anreize kaum noch Fortschritte. Bislang sind 53,4 Prozent der ungefähr 330 Millionen Menschen im Land vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Etwa 63 Prozent haben die erste Spritze bekommen. Die Corona-Impfungen sind für Jugendliche ab zwölf Jahren und Erwachsene freigegeben. In der Bevölkerungsgruppe ab zwölf Jahren sind 62,5 Prozent voll geimpft.