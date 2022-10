Biden warnt vor nuklearer "Apokalypse" - Putin "scherzt nicht"

Angesichts der russischen Drohungen zu einem möglichen Einsatz von Atomwaffen im Ukraine-Konflikt hat US-Präsident Joe Biden vor der Gefahr einer "Apokalypse" gewarnt. Das Risiko einer nuklearen "Apokalypse" habe es seit Kennedy und der Kubakrise 1962 nicht mehr gegeben, sagte Biden am Donnerstag (Ortszeit) bei einer Spendenveranstaltung der Demokraten in New York.

Biden: Putin scherzt nicht

Kremlchef Wladimir Putin "scherzt nicht, wenn er vom Einsatz taktischer Nuklearwaffen oder biologischer oder chemischer Waffen redet", so Biden. Putin, der an diesem Freitag seinen 70. Geburtstag feiert, hatte in der Vergangenheit wiederholt einen Einsatz von Atomwaffen angedroht. Fachleuten zufolge würde es sich dabei höchstwahrscheinlich um relativ kleine und taktische Schläge handeln. Biden warnte jedoch, dass ein taktischer Schlag dennoch das Risiko berge, einen größeren Flächenbrand auszulösen.

Er und seine Mitarbeiter suchten nach einem diplomatischen Ausweg. "Wir versuchen herauszufinden, wie Putin aus dieser Situation herauskommt. Wie kann er das schaffen, nicht nur ohne sein Gesicht zu verlieren, sondern auch seine Macht in Russland."

Das US-Präsidialamt hatte zuvor wiederholt erklärt, es gebe trotz Putins "nuklearem Säbelrasseln" keine Anzeichen dafür, dass sich Russland auf einen Einsatz von Atomwaffen vorbereite. Die Stationierung sowjetischer Raketen auf Kuba hatte 1962 zu ernsthaften Spannungen zwischen den Regierungen in Moskau und in Washington geführt. Beide Seiten standen kurz vor dem Einsatz von Atomwaffen.

Selenskyj Forderung nach "Präventivschlägen" irritiert

Nach Ansicht des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj muss die Nato die Möglichkeit eines russischen Atomwaffeneinsatzes verhindern - notfalls mit Präventivschlägen. Selenskyj betonte bei einem Auftritt vor dem Lowy Institut am Donnerstag die Bedeutung von Präventivmaßnahmen.

Die Nato "muss die Möglichkeit eines Atomwaffeneinsatzes durch Russland ausschließen. Wichtig ist aber - ich wende mich wie vor dem 24. Februar deshalb an die Weltgemeinschaft - dass es Präventivschläge sind, damit sie wissen, was ihnen blüht, wenn sie sie anwenden." Er betonte: "Nicht umgekehrt: Auf Schläge von Russland warten, um dann zu sagen: 'Ach du kommst mir so, dann bekommst du jetzt von uns'".

Sprecher korrigiert

Selenskyjs Sprecher Serhij Nykyforow betonte umgehend, dessen Forderung sei falsch verstanden worden. Der ukrainische Präsident habe lediglich gesagt, vor dem 24. Februar - dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine - seien Präventivmaßnahmen nötig gewesen, um den Krieg zu verhindern.

Aggressor dürfe nicht belohnt werden

In seiner Rede lehnte der ukrainische Präsident Gebietsabtretungen an Russland ab, um Kremlchef Wladimir Putin zu beschwichtigen und einen Frieden zu erzielen. Der Aggressor dürfe für das Losschlagen des Kriegs nicht belohnt, sondern müsse besiegt werden.

Einen Atomschlag gegen die Ukraine werde Putin nicht überleben, so der 44-Jährige. Der Kreml und das russische Außenministerium hat die Äußerungen Selenskyjs in Richtung Nato zu möglichen Präventivschlägen gegen Russland scharf verurteilt.

Westen solle Druck auf Moskau hochhalten

In seiner abendlichen Videoansprache ging Selenskyj nicht auf seine Irritationen hervorrufenden Worte ein. Stattdessen betonte er einmal mehr die von Russland ausgehende atomare Gefahr. Er forderte den Westen dazu auf, den Druck auf Moskau hochzuhalten - auch um die Rückgabe des annektierten Atomkraftwerks in Saporischschja zu erzwingen.

(Mit Material der Nachrichtenagenturen AFP, Reuters und dpa)