Biden verspricht Taiwan Hilfe, falls China angreift

US-Präsident Joe Biden hat der demokratischen Inselrepublik Taiwan für den Fall eines chinesischen Angriffs den militärischen Beistand der USA zugesagt. Auf die Frage, ob die USA die Insel verteidigen würden, sagte Biden in einem Interview des TV-Senders CBS: "Ja, wenn es tatsächlich zu einem noch nie da gewesenen Angriff käme." Auf die Nachfrage, ob "im Gegensatz zur Ukraine" US-Streitkräfte tatsächlich "Taiwan im Falle einer chinesischen Invasion verteidigen" würden, antwortete der Präsident erneut mit Ja.

Politik zu Taiwan hat sich nicht geändert, sagt das Weiße Haus

Nach Bidens Äußerung in der Sendung "60 Minutes" betonte das Weiße Haus laut einem Bericht von CBS News, dass sich an der amerikanischen Politik hinsichtlich Taiwan nichts geändert habe. Danach hofft Washington auf eine friedliche Lösung in der Frage um den Status Taiwans, will sich offiziell aber nicht festlegen, ob man im Falle eines chinesischen Angriffs US-Militär entsenden würde. Bidens Vorgänger hatten die Frage nach einem Beistand durch US-Truppen stets offen gelassen.

Washington hat zudem stets betont, dass es nicht für eine formale Unabhängigkeit Taiwans eintrete. Diese Haltung bekräftigte auch Biden im "60 Minutes"-Interview. "Taiwan trifft seine eigenen Entscheidungen über seine Unabhängigkeit", erklärte er: "Wir ermuntern sie nicht, unabhängig zu sein."

Taiwan sieht "felsenfestes Sicherheitsversprechen"

Das taiwanische Außenministerium dankte Biden dafür, dass er "das felsenfeste Sicherheitsversprechen der USA an Taiwan bekräftigt" habe. Taiwan werde sich autoritärer Expansion und Aggression widersetzen und die enge Sicherheitspartnerschaft mit Washington und gleichgesinnten Regierungen vertiefen, um die regionale Stabilität zu wahren, hieß es in einer Mitteilung.

Peking empört über "völlig falsches Signal"

Chinas Regierung hingegen reagierte auf die Beistandszusicherung Bidens mit deutlicher Verärgerung. Die Äußerungen seien ein "schwerer Verstoß" gegen den "Ein-China-Grundsatz" und die Verpflichtungen, die die USA gegenüber Peking eingegangen seien, sagte Außenamtssprecherin Mao Ning vor der Presse in Peking. Die US-Seite schicke "das völlig falsche Signal" an die Unabhängigkeitskräfte in Taiwan: "China ist entschieden dagegen."

Die Spannungen um Taiwan hatten sich nach jüngsten Besuchen ranghoher US-Politiker - etwa der Vorsitzenden des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi - zuletzt verschärft. China sieht Taiwan als Teil der Volksrepublik und wertet Visiten ausländischer Regierungsvertreter als Anerkennung der Souveränität der demokratisch regierten Insel.

Nach Pelosis Besuch im August schickte China unter anderem Kampfjets in Richtung Taiwan und feuerte Raketen in die Taiwanstraße. Die Meerenge gilt als Puffer zwischen China und Taiwan. China startete zudem Militärmanöver.