"Leben retten": Biden unterzeichnet verschärftes US-Waffengesetz

Es ist das umfassendste Gesetz seit Jahrzehnten in diese Richtung - mit dem Ziel, der Schusswaffengewalt in den USA vorzubeugen. Und US-Präsident Joe Biden hat es nun unterzeichnet. "Leben werden gerettet werden", sagte Biden im Weißen Haus. Angehörige von Opfern von Schusswaffenangriffen hätten der Regierung gesagt, sie müsse etwas tun. "Nun, heute haben wir das getan", sagte Biden. Bei der Unterzeichnung war seine Frau Jill anwesend.

US-Waffengesetz: Erste Verschärfung seit fast 30 Jahren

Auch wenn dieses Gesetz nicht alle seine Forderungen erfülle, so enthalte es doch Maßnahmen, "die Leben retten werden", sagte Biden. Es gebe noch weit mehr, das getan werden müsse. Biden wird dabei nach eigenen Worten "niemals aufgeben". Der US-Präsident nimmt von Sonntag an am Gipfeltreffen der G7-Staaten im Schloss Elmau teil.

Am Freitag hatte das US-Repräsentantenhaus das Gesetzesvorhaben gebilligt, das am Vortag bereits den Senat passiert hatte. Mit der Unterzeichnung des Präsidenten tritt es nun in Kraft. Experten werten die Verschärfung des Waffenrechts als wichtig - obwohl es inhaltlich ein überparteilicher Minimalkompromiss ist, den Kritiker als völlig unzureichend rügen. Das Gesetz bedeutet die erste Verschärfung des US-Waffenrechts auf Bundesebene seit fast 30 Jahren.

Prävention: Milliarden in psychische Gesundheitsvorsorge

Das neue Gesetz sieht unter anderem eine intensivere Überprüfung von Waffenkäufern vor, die jünger als 21 Jahre sind. Zudem geht es darum, Gesetze aus Bundesstaaten auszuweiten, um potenziellen Gefährdern Waffen abnehmen zu können.

Illegaler Waffenhandel soll auf Bundesebene bestraft werden können. Zudem sollen Milliarden Dollar in psychische Gesundheitsvorsorge und Anti-Gewalt-Programme fließen. Auch für die Sicherheit von Schulen sind weitere Mittel vorgesehen. Das von Demokraten geforderte Verbot von Sturmgewehren fehlt in dem Gesetz.

Kinder in Grundschule getötet

In den USA gibt es regelmäßig Schusswaffenangriffe, tausende Menschen werden Jahr für Jahr bei solchen Attacken getötet. Bisher schlugen alle Bemühungen zur Verschärfung des Waffenrechts fehl. Erst am Donnerstag hatte der Supreme Court das Tragen von Schusswaffen in der Öffentlichkeit als Grundrecht der US-Bürger eingestuft.

Zwei schwere Angriffe im Mai hatten die Debatte über eine Verschärfung der Waffengesetze neu entfacht. Zunächst erschoss im Bundesstaat New York ein 18-Jähriger vor und in einem Supermarkt mit einem Sturmgewehr offenbar aus rassistischen Motiven zehn Menschen. In einer Grundschule in der texanischen Kleinstadt Uvalde tötete dann ein ebenfalls 18-Jähriger 19 Kinder und zwei Lehrerinnen.

