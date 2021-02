Biden und Merkel bei der Münchner Sicherheitskonferenz

Dass Joe Biden die Münchner Sicherheitskonferenz für seine erste Rede an ein europäisches Publikum nutzt, ist nach den Worten von Konferenzleiter Wolfgang Ischinger ein Signal: "Ich denke, das Signal lautet: Ich zähle auf Deutschland. Für mich, Biden, sind die Partner, die Allianzen, wichtig. Darauf baue ich meine Außenpolitik auf. Es ist also eine Aufforderung an Deutschland, ein kleines bisschen mehr zu tun als bisher, sich nicht zu verstecken."

Konfliktthemen von Afghanistan über China bis Russland

Ischinger erwartet, dass Biden in seiner gut 15-minütigen Rede gerade die Konfliktthemen anspricht: Erhöht Deutschland die Verteidigungsausgaben, um die USA zu entlasten? Ziehen die US-Truppen tatsächlich bald aus Afghanistan ab? Wie kann Iran wieder zur Kooperation beim Atomprogramm bewegt werden? Wie soll der Umgang mit China als strategischem Hauptkonkurrenten der USA aussehen? Wie ist der Konflikt um die deutsch-russische Gas-Pipeline Nord Stream 2 zu lösen?

Die Bundesregierung hält weiter an der Pipeline fest, Biden ist dagegen. Ischinger hält hier einen Kompromiss für möglich: "Es gibt immer einen Kompromiss. Können wir beispielsweise ein großes Paket schnüren, gemeinsam mit den USA, wo man dieses Nord Stream 2-Thema vielleicht einpackt in einen größeren Zusammenhang und eine gemeinsame Energie-Außenpolitik zimmert."