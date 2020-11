Biden gewinnt US-Wahl: So geht es nun weiter

Es hat gedauert, aber nun steht die Entscheidung fest: Joe Biden hat die Wahl gewonnen und wird - unter Vorbehalt der rechtlichen Auseinandersetzung - der nächste Präsident der USA. Durch den Sieg im Staat Pennsylvania holte er sich die notwendige Mehrheit im Electoral College.

Wie geht es nun weiter?

Der Übergangsprozess beginnt in der Regel damit, dass der Unterlegene in einer Rede seine Niederlage einräumt. Dieser Vorgang ist wichtig, weil so die Legitimität der Wahl anerkannt wird - unter Umständen fällt er bei dieser Wahl aus. Dann muss die Entscheidung auf dem rechtlichen Weg geklärt werden.

Anschließend würde der Gewinner eine Rede halten, in der er traditionell die nationale Einheit beschwört. Durch seine Äußerungen und auch die Klagen, die die Republikaner in einigen Staaten eingereicht haben, scheint Donald Trump weit davon entfernt zu sein, die Niederlage einzugestehen. Eine Rede von Biden wird es aber in jedem Fall geben.

Staaten haben Frist bis zum 8. Dezember

Das folgende Szenario geht von einem geregelten Machtwechsel aus - das heißt, dass Trump innerhalb der nächsten Wochen eine Niederlage eingesteht oder die Klagen der Republikaner auch in der Revision scheitern:

Bis zum 8. Dezember haben die Staaten Zeit, eventuelle Unstimmigkeiten oder Anfechtungen zu klären. Dann müssen sie ihre Wahlleute festlegen. Der 8. Dezember ist die sogenannte "Safe Harbour Deadline" - dieser Termin fällt auf den 35. Tag nach der Wahl. Der Kongress ist dann verpflichtet, dieses Ergebnis zu akzeptieren.

Der Präsident wird in den USA nicht direkt gewählt, sondern von Wahlleuten aus den einzelnen Staaten. Dort gilt prinzipiell das "Winner-Takes-it-All"-Prinzip: Hat ein Kandidat die Mehrheit in einem Staat, erhält er alle Stimmen der Wahlleute.

Am 14. Dezember kommen diese Wahlleute in ihren jeweiligen Staaten zusammen, um den Präsidenten und den oder die Vizepräsidentin zu wählen. Gesetzlich festgeschrieben fällt dieser Termin auf "den ersten Montag nach dem zweiten Mittwoch im Dezember" - in diesem Fall der 14.

Die besondere Situation mit Trump

Zunächst wird es in einigen Staaten eine Nachzählung der Stimmen geben - darunter Wisconsin und Georgia, unter Umständen auch in Pennsylvania, sollte das Ergebnis dort ähnlich knapp ausfallen. Sollte es dann in einigen Staaten bis zum 8. Dezember, der "Safe Harbour Deadline", immer noch unklare Ergebnisse geben, könnten die Parlamente dort per Mehrheitsentschluss entscheiden oder der Gouverneur verfügen, an wen die Stimmen der Wahlleute gehen. In den lange umkämpften Staaten Michigan, North Carolina, Wisconsin, Pennsylvania und Arizona kontrollieren die Republikaner beide Kammern. Darauf scheint Trumps Taktik abzuzielen - durch Betrugsvorwürfe Unruhe zu stiften, um so auf Zeit bis Anfang Dezember zu spielen.

Je deutlicher Biden am Ende gewinnt, desto schwieriger wird es für Trump. In einem Staat könnte sein Vorgehen unter Umständen funktionieren, in mehreren wird es aber kaum durchsetzbar sein. Zudem sind die ersten Klagen der Republikaner in Michigan, Georgia, Nevada und Pennsylvania bereits abgewiesen worden. Weitere Klagen könnten den normalen Prozess einer Machtübergabe dennoch verzögern, auch wenn Rechtsexperten die Erfolgsaussichten dieser Klagen für gering halten.

Klagen könnten vor dem Supreme Court landen

Es könnte auch passieren, dass sich Staaten auch nach der Deadline nicht auf einen Kandidaten einigen, weil beispielsweise die eine Kammer von den Republikanern und die andere von den Demokraten kontrolliert wird. Würde deswegen ein Staat keine Wahlleute in die Versammlung schicken und dort damit kein Kandidat die Mehrheit von 270 Stimmen erreichen, würde die Entscheidung über den Präsidenten im Repräsentantenhaus fallen, in dem die Demokraten die Mehrheit haben. Da die Gesetzeslage hier aber nicht eindeutig ist, könnten Klagen wegen der Entscheidung wiederum vor dem Supreme Court landen, in dem es momentan eine konservative Mehrheit von sechs zu drei gibt.

Die letzten Zahlen deuten aber darauf hin, dass das Ergebnis so deutlich werden könnte, dass Trumps Versuche, sich an der Macht zu halten, keinen Erfolg haben dürften.

Amtseinführung des Präsidenten am 20. Januar

Der neu gewählte Kongress wird am 3. Januar 2021 vereidigt. Drei Tage später kommt er zusammen, zählt die Stimmen der Wahlleute und verkündet einen Gewinner. Erst dann ist der Präsident offiziell gewählt. Am 20. Januar wird der Präsident vor dem Kapitol in Washington vereidigt. Joe Biden wäre dann der älteste Präsident in der Geschichte der USA und hätte in Kamala Harris die erste Frau als Vize-Präsidentin an seiner Seite.

Was passiert mit Donald Trump?

Rick Hasen, Jura-Professor und Experte für CNN, erklärte dem Sender, dass er die Klagen des Trump-Lagers mehr als PR-Maßnahme denn als seriöse Streitsache sehe. Trump könnte es demnach um das Narrativ gehen: Da er keine Niederlage einräumen will, könnte der Fall eintreten, dass er zwar das Weiße Haus verlässt, aber bei der Ansicht bleibt, dass er die Wahl eigentlich gewonnen habe.

Nach seiner Zeit als Präsident könnte er sich zum einen wieder auf sein Immobilien-Geschäft konzentrieren. Zum anderen gab es schon vor der Wahl 2016 Spekulation, dass Trump einen eigenen TV-Sender plant. Für beides hätten die letzten vier Jahre ausreichend Werbung betrieben.

Trump drohen mehrere Klagen

Trump drohen allerdings auch juristische Auseinandersetzungen. Viele der Rechtsstreitigkeiten wurden ausgesetzt, solange Trump Präsident war. Aber mit seinem Auszug aus dem Weißen Haus am 3. Januar könnten diese wieder aufgenommen werden.

Die Liste der Fälle ist lang: unter anderem mehrere Verleumdungsklagen von Frauen, die Trump sexuelle Belästigung vorwerfen, der Vorwurf der Veruntreuung von gemeinnützigen Geldern für das Trump-Unternehmen sowie eine Klage seines ehemaligen Anwalts Michael Cohen, der zwei Millionen US-Dollar wegen nicht-bezahlter Rechnungen fordert. Das Wirtschafts-Magazin "Business Insider" geht von neun Prozessen aus, die Trump schon bald beschäftigten könnten.

Trump-Kandidatur 2024?

Und über ein weiteres Szenario spekulieren die Medien in den USA: So soll Trump mit dem Gedanken spielen, 2024 noch mal als Präsidentschaftskandidat antreten zu wollen. Ein Präsident darf in den USA nur zwei Amtszeiten haben, direkt aufeinanderfolgend müssen sie nicht sein. Trump könnte sich in drei Jahren also wieder in den Vorwahlkampf der Republikaner stürzen. Genügend Fans scheint er in der Partei noch zu haben - der "Trumpismus" wird so schnell wohl nicht verschwinden.