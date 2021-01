18.01.2021, 06:02 Uhr

Joe Biden: Eine Inauguration wie keine zuvor

Am Mittwoch wird der neue US-Präsident Joe Biden in sein Amt eingeführt. Punkt zwölf Uhr Ortszeit wird er seinen Amtseid ablegen – das Zeremoniell folgt strengen Regeln und doch ist in diesem Jahr vieles ganz anders.