Joe Biden: Bin klar auf dem Weg zum Wahlsieg

Bei der US-Präsidentschaftswahl sieht sich der Demokrat Joe Biden auf dem Weg zum Sieg. Nach einer langen Auszählung sei es klar, dass er ausreichend Bundesstaaten gewinne, um die Präsidentenwahl für sich entscheiden zu können, sagte Biden.

Biden: "Bin nicht hier, um Sieg zu erklären"

Er habe Aussicht auf die dafür notwendigen 270 Stimmen im Wahlkollegium. "Ich bin nicht hier, um unseren Sieg zu erklären", sagte der Herausforderer von Amtsinhaber Donald Trump. Aber wenn die Auszählung beendet sei, gehe er davon aus, als Gewinner festzustehen. Der Republikaner Trump hatte sich bereits am Dienstag (Ortszeit) zum Sieger erklärt. Die Auszählung dauerte in mehreren Bundesstaaten weiter an.

Biden will Präsident für alle Amerikaner sein

Joe Biden sprach versöhnende Worte an seine Gegner, die er nicht als Feinde sehen wollte. Die Amerikaner müssten als Nation wieder zusammenkommen. Er wolle die Nation nicht spalten, sondern einen. Er sei zwar von der demokratischen Seite als Präsident aufgestellt worden, doch er werde Präsident für alle Amerikaner sein, für die, die ihn gewählt hätten und auch die, die gegen ihn gestimmt hätten.