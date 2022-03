Jobplattform für Geflüchtete aus der Ukraine jetzt online

Zwei ukrainische Unternehmer aus Berlin haben eine europäische Jobplattform für Geflüchtete aus der Ukraine gegründet. Seit heute ist sie online. Auf dem Portal "UA Talents" können Unternehmen aus ganz Europa ihre offenen Stellen für Menschen aus der Ukraine, die durch den Krieg auch ihre Arbeit verloren haben, ausschreiben.

Zunächst vor allem IT-Fachkräfte gesucht

Das Team hinter der Plattform der Unternehmer Ivan Kychatyi und Nikita Overchyk umfasst Freiwillige, IT-Unternehmer und Experten aus der Ukraine, die ukrainischen Flüchtlingen und ihren Familien eine Lebensgrundlage schaffen wollen.

Zunächst richtet sich das Portal vor allem an IT-Fachkräfte, die in ein anderes europäisches Land geflohen sind, aber auch an solche, die innerhalb der Ukraine vertrieben wurden. Es ist laut Betreibern geplant, das Angebot schnell auf andere Sektoren auszudehnen.

Tausende Jobs für Ukrainer

Bereits zum Start der Plattform gab es nach Angaben der Gründer mehr als 5.000 Stellenangebote für geflüchtete ukrainische Arbeitskräfte. "Millionen Menschen fliehen aus den Kriegsgebieten der Ukraine. Viele haben ihren Job oder ihre Kunden verloren (...) sie eint der Wille, ihren Lebensunterhalt zu verdienen, um für ihre Familien zu sorgen oder wieder in ihr Land zu investieren. UA Talents hat den Ehrgeiz, so vielen Betroffenen wie möglich Arbeitsmöglichkeiten zu bieten", sagte Gründer Ivan Kychatyi.

Unkomplizierte Anmeldung für interessierte Firmen

Die Initiative wird von wichtigen Risikokapitalgebern aus Deutschland unterstützt. Außerdem haben nach Angaben der Initiatoren Unternehmen wie Flink und Bolt, Meta (Facebook), StepStone und der Axel Springer Verlag eine Unterstützung zugesagt.

Interessierte Firmen können sich bei UA Talents anmelden und erhalten sofort kostenlosen Zugang zum Jobpool der Initiative. Darüber hinaus können sie finanzielle Unterstützungspakete zur Aufrechterhaltung des Plattformbetriebs beisteuern. Das Jobportal arbeitet nicht gewinnorientiert: Alle Einnahmen aus der Plattform werden für Zwecke im Zusammenhang mit der Ukraine gespendet.