Joachim Nagel wird neuer Bundesbankpräsident

Der Volkswirt Joachim Nagel wird ab 1. Januar 2022 neuer Bundesbankpräsident. Damit wird er Jens Weidmann ablösen, der den Posten vorzeitig verlässt. Das hat Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) mitgeteilt. Er und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) "schlagen Joachim Nagel als neuen Präsidenten der Bundesbank vor", schrieb Lindner auf Twitter.

Nagel gilt als "stabilitätsorientierter Sozialdemokrat"

Lindner betonte, angesichts von Inflationsrisiken wachse derzeit die Bedeutung einer stabilitätsorientierten Geldpolitik. Nagel sei "eine erfahrene Persönlichkeit, die die Kontinuität der Bundesbank sichert".

Nagel gelte in der FDP als "stabilitätsorientierter Sozialdemokrat", berichtet das "Handelsblatt". Das Vorschlagsrecht lag zwar bei Bundeskanzler Scholz, die Personalie erfolgte aber im Einvernehmen mit dem FDP-Bundesfinanzminister Lindner.

Top-Ökonomen loben Nagel als "klugen Kopf"

"Joachim Nagel ist ein sehr guter Ökonom und ein kluger Kopf, der Deutschland hervorragend repräsentieren und seine Stimme in die EZB einbringen wird", sagte der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher. Er bringe viele wichtige Erfahrungen mit. Vor allem seine Arbeit zur Rolle von Finanzmärkten und Finanzstabilität werde in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen, sagte Fratzscher.

Auch Friedrich Heinemann vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) lobte die Entscheidung für Nagel: "Er verfügt über eine umfassende geldpolitische und finanzielle Expertise, die für die komplexen geldpolitischen Entscheidungen heutzutage unabdingbar ist".

Bereits 17 Jahre bei der Bundesbank tätig

Nagel war 17 Jahre lang bei der Bundesbank tätig, davon sechs Jahre im Vorstand. Dort verantwortete er unter anderem den Bereich "Informationstechnologie" sowie das wichtige Ressort "Märkte", das die konkrete Umsetzung der Geldpolitik steuert. Außerdem war Nagel jahrelang Leiter des Krisenstabs der deutschen Zentralbank.

2017 ging Nagel zur "Kreditanstalt für Wiederaufbau" (KfW). Im Jahr 2020 wechselte er in die Führungsetage der "Bank für Internationalen Zahlungsausgleich" (BIZ). Diese gilt als Zentralbank der Zentralbanken.

Als Vize-Präsident war der promovierte Volkswirt Nagel schon mal 2014 im Gespräch. Doch damals setzte sich die CDU durch - und SPD-Mitglied Nagel hatte das Nachsehen.

Weidmann verlässt Chefposten der Zentralbank zum Jahresende

Jens Weidmann verlässt den Chefposten bei der deutschen Zentralbank vorzeitig. Er hatte im Oktober angekündigt, er gehe zum Jahresende "aus persönlichen Gründen". Weidmann hatte das Zepter bei der Bundesbank 2011 übernommen. Eigentlich wäre sein Mandat bis 2027 gelaufen.