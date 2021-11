Jiddisch: Eine verlorene Weltsprache

Seit 1.700 Jahren gibt es jüdisches Leben in Deutschland. Das Ziel des Festjahres ist es auch, ein Bewusstsein für die kulturgeschichtliche Bedeutung von Jüdinnen und Juden zu schaffen. Dazu gehört auch das Jiddische, die Sprache der Juden, die vor mehr als 1.000 Jahren im deutschen Sprachraum entstanden ist, im Kontakt mit dem mittelalterlichen Deutsch. Vor Kurzem sorgte die Forderung für Aufsehen, der Bundestag möge das Jiddische als Minderheitensprache in Deutschland anerkennen.

Theater-Gruppe "Viva Yiddish" spielt auf Jiddisch

"Viva Yiddish" nennt sich eine Münchner Theater-Gruppe, die aus vier Männer besteht. Und der Name ist Programm: Auf der Bühne treten die Männer nur auf Jiddisch auf und spielen in der Sprache, die Jüdinnen und Juden einst in weiten Teilen Europas gesprochen haben. Die polnisch-stämmigen Eltern der Theatermacher sprachen noch Jiddisch. Für viele gehört das Jiddische zur Tradition und ist Teil der eigenen Familiengeschichte.

Schätzungen zufolge sprechen weltweit noch eineinhalb Millionen Menschen die Sprache, die in den mitteleuropäischen jüdischen Gemeinden entstand. In Deutschland sprechen noch geschätzt 5.000 Jüdinnen und Juden Jiddisch. Die Blütezeit des Jiddischen sei vorbei, sagt Efrat Gal-Ed, Jiddisch-Gastprofessorin an der Uni Augsburg.

"Zwischen den beiden Weltkriegen hat die jiddische Kultur einen Höhepunkt erlebt, alle Juden weltweit, man schätzt sie am Vorabend des Zweiten Weltkrieges auf knapp 15 Millionen - elf davon sprachen Jiddisch", sagt Efrat Gal-Ed. Für viele war Jiddisch ihre Muttersprache. "Weltlich orientiert, Humanisten von ihrer politischen Anschauung her. Trotz Antisemitismus haben sie eine Kultur aus dem Boden gestampft. Damals hätte man Jiddisch anerkennen und fördern sollen. Stattdessen hat man diese Menschen umgebracht."

Jiddisch als Minderheitensprache anerkennen

Jetzt hat der Antisemitismusbeauftragte von Baden-Württemberg, Markus Blume, gefordert, Jiddisch offiziell als Minderheitensprache in Deutschland anzuerkennen. Wohl aber nicht wegen Muttersprachlern wie den Münchner Theater-Spielern mit ihren polnischen Wurzeln. In einer schriftlichen Stellungnahme auf BR-Anfrage argumentiert Blume mit den jüdischen Kontingentflüchtlingen aus der ehemaligen Sowjetunion, die Deutschland in den 1990er-Jahren aufgenommen hat. Bislang würden vor allem christliche Spätaussiedlerinnen und -aussiedler aufgrund der deutschen Sprachtraditionen als "Volksdeutsche" anerkannt, Jüdinnen und Juden aus den gleichen Herkunftsregionen aber nicht. Dadurch hätten sie einen deutlich schlechteren Aufenthaltsstatus und kein Recht auf die Staatsbürgerschaft.

Russisch-jüdische Kontingentflüchtlinge sprachen kein Jiddisch mehr

Die Gleichbehandlung sei wichtig, so der Antisemitismusbeauftrage Blume. Dass russische Juden eigentlich jiddisch, und damit eine deutsche Minderheitensprache sprächen, dem widerspricht die Jiddisch-Gastprofessorin Efrat Gal-Ed. Russisch-jüdische Kontingentflüchtlinge hätten das Jiddische gar nicht mehr beherrscht, meint sie. "Seit Mitte der 1930er-Jahre begann die Verfolgung der Juden in der Sowjetunion, und Jiddisch wurde unterdrückt. Wer Jiddisch sprach, wurde verfolgt. Die Kinder mussten Russisch lernen", erklärt Efrat Gal-Ed. Das bedeute, nur die Älteren waren dieser Sprache noch mächtig, als Jiddisch in der Sowjetunion wieder zugelassen wurde. "Unter den Kontingentflüchtlingen finden Sie sehr wenige Jiddisch-Sprecher aufgrund der politischen Geschichte. Während Kinder von Shoa-Überlebenden, die aus Polen stammen, durchaus Jiddisch als Muttersprache sprechen", sagt Efrat Gal-Ed.

Jiddisch als sprach- und kulturhistorisches Erbe hochhalten

In der Debatte vermisst Gal-Ed die wirkliche Sorge um das Jiddische als sprach- und kulturhistorisches Erbe, wie sie es in ihren Vorlesungen hochhält. Dazu gehört beispielsweise auch die jiddische Poesie, wie sie noch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts im östlichen Europa und in den Vereinigten Staaten entstand.

Nächsten Mittwoch etwa stellt Gal-Ed in einem Vortragsabend an der Uni Augsburg jiddisch-sprachige Dichterinnen und Dichter vor, mit Gedichten von Jacob Glatstein, David Hofstein, Itzik Manger, Anna Margolin oder Kadya Molodowsky. Diese kulturellen Blüten, um die es im akademischen Diskurs zur Bewahrung des Jiddischen gehe, stünden für sich - fernab der Debatte um die jüdischen Kontingentflüchtlinge.