Jetzt zahlt der Bund: Millionenhilfe für Kitas in Bayern

Mehr Geld für die Kitas: Der Bund beginnt damit, 5,5 Milliarden Euro aus dem "Gute-Kita-Gesetz" an die Länder zu zahlen. Das meldet das Finanzministerium. Rund 861 Millionen gehen an Bayern. Werden damit Erzieherinnen & Co. bald besser bezahlt?