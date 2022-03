"jetzt red i": Ukraine-Schock - was bedeutet der Krieg für uns?

Der russische Einmarsch in der Ukraine erschüttert die Menschen. Das, was wir uns alle lange nicht vorstellen konnten, ist bittere Realität: ein Krieg mitten in Europa. Bomben fliegen auf Großstädte wie Charkiw und Kiew. Ein über weit über sechzig Kilometer langer russischer Militärkonvoi rollt zur gleichen Zeit auf die ukrainische Hauptstadt zu. Befürchtet wird ein Großangriff, bei dem noch mehr Zivilisten zu Tode kommen könnten. Die EU und die westliche Staatengemeinschaft reagieren. Die Folgen der Wirtschaftssanktionen sind in Russland schon sichtbar. Menschenschlangen bilden sich vor den Geldautomaten.

Kein Eingreifen der NATO

Auch die NATO hat schnell eine Reaktion gezeigt. Die Truppenstärke in den an Russland angrenzenden Mitgliedsstaaten wird verstärkt. Ausdrücklich teilte NATO-Generalsekretär Stoltenberg mit, dass die NATO ein reines Verteidigungsbündnis sei. Man werde nicht eingreifen, aber das NATO-Gebiet verteidigen, sollte es zu einer Ausweitung dieser Krise kommen.

Was bedeutet dieser Krieg für uns?

Die Auswirkungen dieses Krieges auf Europa, auf uns, sind in ihrer Gänze noch nicht absehbar. Der Schock und die Angst sitzen jedoch tief. Wie geht es zum Beispiel den Ukrainern, aber auch den Russen, die hier in Bayern leben? Wie können wir helfen? Wie bereitet sich Bayern auf die Flüchtlinge vor? Wie sehr treffen die Sanktionen auch die bayerische Wirtschaft?