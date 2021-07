"jetzt red i": Sorge vor sozialer Spaltung wächst

Die Corona-Krise wirkt als Trendverstärker: Reiche werden in Deutschland immer reicher, Arme immer ärmer. Wie dieses Gefälle aufgehalten werden kann, darüber wurde am Mittwochabend bei „jetzt red i“ diskutiert. Der Chef der BayernSPD Florian von Brunn und der bayerische FDP-Generalsekretär Lukas Köhler antworteten live auf Fragen und Sorgen der Bürgerinnen und Bürger.Die Sendung war in Augsburg vor Ort - dort wo die Schere zwischen Arm und Reich besonders auseinander geht. Die Augsburger Mieten sind in den letzten fünf Jahren um 22 Prozent gestiegen - gleichzeitig ist das Einkommen dort im bayernweiten Vergleich sehr niedrig.

Rentnerin muss mit Minijob aufstocken

Besonders eindrücklich schilderte Rentnerin Gertrud Burkhardt gleich zu Beginn ihre Situation. 40 Jahre lang hat sie für große Unternehmen gearbeitet. "Mit meiner Rente komme ich hin, aber ich kann nicht gerade locker damit umgehen“, erklärte sie. Um sich einen Urlaub leisten zu können, arbeitet sie immer wieder in Minijobs. Dabei kam sie zuletzt nicht mal auf den Mindestlohn und kritisierte: „Arbeit wird nicht mehr wertgeschätzt.“Auch Beschäftigte aus der Logistikbranche schilderten Arbeitsverhältnisse mit viel Druck und wenig Lohn. "Wie kann es sein, dass jemand, der Vollzeit arbeitet, trotzdem noch eine zusätzliche Unterstützung vom Staat braucht?", fragte Betriebsrat Ibrahim Yarasir. Und seine Kollegin Berta Gropper stellte fest: "Lebenshaltungskosten und Verdienste stehen in keinem Verhältnis mehr."

SPD-Chef von Brunn will Arbeit besser bezahlen

Der Vorsitzende der BayernSPD Florian von Brunn verwies daraufhin auf die Erfolge seiner Partei in der großen Koalition. Mindestlohn, Grundrente und eine tarifliche Bezahlung der Pflegeberufe seien in denletzten Jahren eingeführt worden, damit in Zukunft auch Alleinverdiener wieder eine Familie ernähren können. Trotzdem sei das "Ende der Fahnenstange" noch nicht erreicht, so von Brunn. "Armut fängt immer da an, wo Arbeit zu schlecht bezahlt ist", sagte der Chef der BayernSPD. "Deswegen brauchen wir jetzt einen Mindestlohn von 12 Euro und mehr allgemeinverbindliche Tarifverträge in Deutschland." Aktuell beträgt der gesetzliche Mindestlohn 9,60 Euro. Bei zwölf Euro soll laut Florian von Brunn aber auch nicht unbedingt Schluss sein, sondern entsprechend der Lebenshaltungskosten eventuell weiter angehoben werden.

FDP-Politiker Köhler: Frieden mit dem Mindestlohn gemacht

Nachdem sich die FDP jahrelang gegen einen gesetzlichen Mindestlohn positioniert hatte, betonte der bayerische Generalsekretär Lukas Köhler bei "jetzt red i", dass seine Partei inzwischen "Frieden mit dem Mindestlohn" gemacht habe. Allerdings sollte seiner Meinung nach weiterhin nicht die Politik dessen Höhe festlegen, sondern die Kommission der Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter. Viel wichtiger seien sowieso andere Maßnahmen, meinte der FPD-Politiker. "Wir müssen dringend an die Steuern und das Rentensystem ran", forderte Köhler. "Bei denjenigen, die Steuern verdienen, darf das nicht diesen riesigen Anteil auffressen, wie im Moment."

Diskussion über Vermögenssteuer

Auch Unternehmer meldeten sich in der Sendung zu Wort. So meinte MaxMeixner, Chef eines Familienbetriebs, dass die Gesellschaft gemeinsam daran arbeiten müsse, "amerikanische Verhältnisse" in Deutschland zu verhindern. "Jeder einzelne muss mehr Geld in der Tasche haben", forderte er. Dies sei in kleinen Betrieben mit Gemeinsinn machbar, der allerdings großen multinationalen Konzernen fehle. Eine Vermögenssteuer lehnte er ab. Diese würde Deutschland als Standort für Unternehmer unattraktiv machen. Auch FDP-Politiker Lukas Köhler sprach sich gegen eine Vermögenssteuer aus. Diese würde die Falschen treffen. "Sie besteuern damit vor allem die großen Vermögen in Deutschland", erklärte Köhler. "Und die liegen in den Familienunternehmen."

Florian von Brunn von der SPD dagegen plädierte für eine Vermögenssteuer. "Aber mit hohen Freibeträgen und so, dass keine Arbeitsplätze dadurch gefährdet werden“, schränkte er ein.