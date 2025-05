Jetzt live: Der neue Papst heißt Leo XIV

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert

Die 1,4 Milliarden Mitglieder der katholischen Kirche haben ein neues Oberhaupt. Aus dem Schornstein der Sixtinischen Kapelle im Vatikan stieg um 18:08 Uhr weißer Rauch auf. Das signalisiert: Das Konklave hat sich auf einen neuen Papst verständigt. Dieser wurde laut Informationen der italienischen Nachrichtenagentur Ansa im vierten Wahlgang gewählt.

Den Namen des neuen Papstes wird in Kürze Kardinalprotodiakon Dominique Mamberti bekanntgegeben. Anschließend tritt der neue Papst vor die auf dem Petersplatz versammelte Menge, um seine erste öffentliche Ansprache zu halten und seinen ersten Segen "Urbi et Orbi" ("Der Stadt und dem Erdkreis") zu sprechen.

Riesige Menschenmenge auf dem Petersplatz jubelt

Zehntausende auf dem Petersplatz jubelten, als das Rauchsignal der Kardinäle sichtbar wurde. Viele Menschen aus allen Teilen Roms strömten zum Vatikan, um seinen Namen zu erfahren und ihn zu sehen. Die Glocken der Kirchen in Rom läuteten, es waren laute Rufe "Viva il Papa" (Es lebe der Papst) zu hören. Der Autoverkehr wurde umgelenkt.

Über dem Petersdom kreisten Hubschrauber und Drohnen. Auf dem Platz waren Fahnen vieler Nationen zu sehen, darunter Brasilien, Frankreich, die gelb-weiße Flagge der Vatikanstadt, und auch ein Schirm in Regenbogenfarben.

Konklave am Mittwochnachmittag begonnen

Am Mittwochnachmittag hatte im Vatikan das Konklave begonnen, in dem die Kardinäle das 267. Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche wählten. 133 Kardinäle zogen sich in die Sixtinische Kapelle zurück, um dort abgeschnitten von der Außenwelt zu beraten und den neuen Papst zu bestimmen. Papst Franziskus war am Ostermontag verstorben.

Mit Informationen der ARD-Korrespondentinnen und -Korrespondenten in Rom sowie der Agenturen dpa, AFP, KNA und epd