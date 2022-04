Jerusalem: Putin verlangt Übergabe russisch-orthodoxer Kirche

Russlands Präsident Wladimir Putin hat Israels Ministerpräsident Naftali Bennett aufgefordert, die Übergabe der russisch-orthodoxen Alexander-Newski-Kirche unweit der Grabeskirche in der Jerusalemer Altstadt zu genehmigen. Medienberichten zufolge beruft sich Putin in einem Brief von Sonntag auf ein Abkommen zwischen Russland und Israel aus dem Jahr 2020: Damals ließ Moskau eine in Russland inhaftierte Israelin frei, die wegen Drogenbesitzes festgenommen worden war.

Kreml bemüht sich seit Jahren um Rückgabe

Im Gegenzug begann das zuständige israelische Grundbuchamt, Moskau die Kontrolle über die für Russland wichtige Jerusalemer Kirche zu übertragen. Die Alexander-Newski-Kirche, auch Dreifaltigkeitskirche genannt, wurde Ende des 19. Jahrhunderts neben der Grabeskirche erbaut und gilt als eines der wichtigsten russischen Bauwerke in Jerusalem. Sie ist Pilgerziel für die russisch-orthodoxe Christenheit. Nach der Russischen Revolution von 1917 übernahmen im Westen lebende russische Emigranten die Kontrolle über das Gotteshaus. Der Kreml bemüht sich seit Jahren um dessen Rückgabe an die russische Regierung.

Der Vorgang wurde zuletzt jedoch von einem Jerusalemer Bezirksgericht mit der Begründung gestoppt, der Registrierungsprozess dürfe nur unter Aufsicht der israelischen Regierung erfolgen.

Am vergangenen Freitag hatte der frühere russische Ministerpräsident Sergej Stepaschin Putins Schreiben den Berichten zufolge am Rande einer Konferenz in Westjerusalem angekündigt. Stepaschin ist Vorsitzender der Kaiserlich-Orthodoxen Palästina-Gesellschaft, einer der Organisationen, die für russische heilige Stätten in Israel zuständig sind.

Vorwurf an Israel, von Konflikt mit Palästinensern abzulenken

Putins Brief mit der Forderung, die Hoheit über die Kirche an den Kreml abzugeben, steht Medienberichten zufolge im Kontext der Positionierung Israels zum Krieg Russlands in der Ukraine: Vergangenen Mittwoch appellierte Israels Außenminister Yair Lapid bei einem Besuch in Rumänien an Russland, die Beschüsse und Angriffe zu stoppen. Russlands Invasion in der Ukraine habe "keine Rechtfertigung". Vor zwei Wochen hatte sich die israelische Regierung unter Bennett noch zurückhaltend gezeigt.

Am Wochenende hieß es in einem Statement des russischen Außenministeriums schließlich, Israel nutze "die Situation in der Ukraine", um die internationale Aufmerksamkeit von einem "der ältesten ungelösten Probleme" abzulenken, dem zwischen Israel und Palästina.