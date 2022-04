Ausschreitungen auf Tempelberg: Mehr als 150 Verletzte gemeldet

Unter Juden gehört das Pessachfest zu den wichtigsten Traditionen ihrer Religion. Bei Muslimen gilt der Ramandan als eines der höchsten Feste. Beide Feierlichkeiten fallen in diesem Jahr auf den selben Zeitraum.. Heute Morgen kam es auch am für beide Glaubensrichtungen heiligen Tempelberg in Jerusalem zu Zusammenstößen zwischen der israelischen Polizei und Palästinensern.

Rettungsdienst meldet mindestens 150 Verletzte

Nach Angaben von Sanitätern des palästinensischen Roten Halbmondes sind dabei 152 Personen verletzt worden. Viele von ihnen mussten wegen Blessuren durch Gummigeschosse, Blendgranaten oder Schlagstöcke behandelt werden. Der für den Tempelberg zuständigen muslimische Stiftung zufolge wurde einer der Aufseher an der Moschee von einem Gummigeschoss ins Auge getroffen.

Israelische Sicherheitskräfte waren auf das Gelände der Al-Aksa-Moschee eingedrungen, wo sich zuvor Tausende Palästinenser während des muslimischen Fastenmonats Ramadan zum Gebet versammelt hatten. Das Außenministerium in Jerusalem erklärte, die Sicherheitskräfte hätten Steine entfernen sollen, die dort mutmaßlich in Vorbereitung von Gewalttaten gesammelt worden waren. Dutzende vermummte Männer mit palästinensischen Flaggen und solchen der Hamas seien am frühen Freitag auf das Gelände gezogen und hätten Steine gesammelt. Die Polizei sei gezwungen gewesen, in das Gelände einzudringen, um die Menge aufzulösen und die Steine zu entfernen und damit weitere Gewalt zu verhindern, twitterte das israelische Ministerium.

Israelische Polizei reagierte mit Schlagstöcken und Tränengas

Die Polizei erklärte, die Sicherheitskräfte hätten bis zum Ende der Morgengebete gewartet. Die Menge habe begonnen, Steine in Richtung der Klagemauer zu schleudern und Feuerwerkskörper zu zünden. Daraufhin habe sie eingreifen müssen. Unter rund 12.000 Gläubigen hätten sich etwa 100 Randalierer befunden, hieß es weiter. Drei Polizeibeamte seien von Steinen verletzt worden.

Online zirkulierende Videos zeigten Palästinenser, die auf dem weiträumigen Vorplatz der Moschee mit Steinen warfen und Polizisten, die Tränengas und Blendgranaten abfeuerten. Andere Bilder zeigten Gläubige, die sich inmitten offenkundiger Tränengaswolken im Inneren der Moschee verbarrikadierten.

Der für die Polizei zuständige Minister Omer Barlew sagte, Israel habe kein Interesse an Gewalt an der heiligen Stätte. Die Polizei sei aber gezwungen gewesen, sich "gewalttätigen Elementen" entgegenzustellen, die mit Steinen und Metallstangen aufgetreten seien. Die israelische Nachrichtenseite Haaretz berichtete, nach Ende der Zusammenstöße habe die Polizei Dutzende Palästinenser in der Al-Aksa-Moschee festgenommen. Das israelische Außenministerium bestätigte, dass israelische Sicherheitskräfte die Moschee betraten. Nach eigenen Angaben, um Randalierer zu vertreiben.

Weitere Unruhen zwischen Israelis und Palästinensern zu erwarten

Die im Gazastreifen regierende Hamas verurteilte die, wie sie es nannte, "brutalen Angriffe" israelischer Sicherheitskräfte auf Gläubige in der Al-Aksa-Moschee. Israel werde dafür "alle Folgen" zu tragen haben. Die Hamas hatte bereits Mitte der Woche zu einer "generellen Mobilmachung" aufgerufen, die heilige Stätte "um jeden Preis zu verteidigen". Jüdische Extremisten hatten bekundet, Tiere auf dem Tempelberg opfern zu wollen. Am Freitag nahm die israelische Polizei sechs Aktivisten fest und verhinderte dies.

Die Al-Aksa-Moschee ist die drittheiligste Stätte des Islams. Sie steht auf einem Hügel der Altstadt von Jerusalem, der als Tempelberg die heiligste Stätte der Juden ist. Dort befanden sich einst die jüdischen Tempel. Auf dem Areal kommt es seit Jahrzehnten zu Gewalt zwischen Israelis und Palästinensern, das Gelände stand auch im Zentrum der palästinensischen Intifada von 2000 bis 2005. Zum Freitagsgebet wurden Zehntausende Muslime in der Jerusalemer Altstadt erwartet.

Ramadan, Pessachfest und Ostern: Angespannte Sicherheitslage rund um Jerusalem

Am Freitagabend beginnt auch das jüdische Pessachfest, das zusätzlich Gläubige und Besucher anziehen wird. Darüber hinaus wollen trotz einer blutigen Terrorwelle in Israel Tausende Christen am Karfreitag den Kreuzweg Jesu in Jerusalem nachgehen. Das Tourismusministerium rechnet mit insgesamt 30.000 ausländischen Touristen in dieser Woche. Es wird ein massives Polizeiaufgebot vor allem in der Altstadt erwartet.

Palästinenser betrachten allerdings jedes größere Auftreten von Sicherheitskräften an der Moschee als Provokation. Die Sicherheitslage in Israel und den Palästinensergebieten gilt dabei sowieso schon als extrem angespannt: In den vergangenen Wochen sind bei vier palästinensischen Anschlägen in Israel 14 Menschen getötet worden. Bei anschließenden Einsätzen der israelischen Armee im Westjordanland wurden mehr als 15 Palästinenser getötet - darunter militante Kämpfer, aber auch ein 14-jähriger Junge.