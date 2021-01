BR24Live, 9.55 Uhr: Spahn und Wieler zur Corona-Strategie

Bund und Länder wollen mit einem Impfgipfel bei der Bevölkerung um Vertrauen für die schleppend anlaufenden Massenimpfungen werben. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) dämpfte aber bereits die Erwartungen und stimmte auf noch "mindestens zehn harte Wochen" bis Ostern ein.

Einen neuen Dämpfer erhält die Impfkampagne voraussichtlich mit dem dritten Impfstoff, dem Präparat des britisch-schwedischen Herstellers Astrazeneca, das an diesem Freitag in der Europäischen Union zugelassen werden soll. Das Präparat wird wohl nur für 18- bis 64-Jährige empfohlen, nicht für die besonders gefährdete Gruppe der Älteren.

Spahn: Lockerungen in den nächsten Wochen möglich

Auf dem Impfgipfel von Bund und Ländern mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) werde über die Lage, die Ziele und das weitere Vorgehen gesprochen, teilte Spahn auf Twitter mit. Nachdem die SPD so einen Gipfel gefordert hatte, hatte Spahn am Donnerstagmorgen erst eine Ministerpräsidentenkonferenz angekündigt.

Schließlich gab ein Regierungssprecher eine Videokonferenz bekannt, an der auch weitere Minister, Vertreter von Impfstoffherstellern und Verbänden teilnehmen sollen. Spahn betonte aber: "Auch ein Impfgipfel wird es nicht schaffen, dass etwas so Komplexes wie Impfstoffproduktion auf einmal in zwei Wochen zu hunderten oder zig Millionen stattfindet."

Wenn die Infektionszahlen sinken, könne es in den kommenden Wochen aber möglicherweise trotzdem bereits Lockerungen der Corona-Beschränkungen geben, macht Gesundheitsminister Jens Spahn Hoffnung.