BR24Live: Spahn und Wieler zur Corona-Lage

Die Coronalage hat sich ein gutes Stück entspannt in Deutschland. Der Lockdown wird nach den Beschlüssen der Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel zwar noch nicht ernstlich angetastet, aber es sind erste Lockerungen in Sicht.

In Bayern fällt am Montag die nächtliche Ausgangssperre - vorausgesetzt, in den jeweiligen Landkreisen und kreisfreien Städten liegt die Inzidenz sieben Tage lang unter 100 - und am 22. Februar sollen Grundschüler wieder im Wechselunterricht zur Schule gehen dürfen. Außerdem dürfen die Bayern ab dem 1. März wieder zum Friseur, wenn sie einen Termin haben.

Und es gibt auch Hoffnung für die Wirtschaft: Die Geschäfte werden wieder öffnen dürfen, sobald ein Inzidenzwert von 35 erreicht ist.

Wie sehen die nächsten Schritte aus?

Der Lockdown ist also noch einmal bis zum 7. März verlängert worden. Grund dafür sind vor allem die Mutationen des Coronavirus, die in ihrer Gefährlichkeit bisher nur schwer einzuschätzen sind.

Wie sehen nun die nächsten Schritte in der Corona-Pandemie aus? Darüber informieren ab 10.10 Uhr live Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), RKI-Präsident Lothar Wieler und die Virologie-Professorin Sandra Ciesek in der Bundespressekonferenz.