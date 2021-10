BR24live 10 Uhr: Spahn und Wieler zu Grippeimpfung und Corona

Die vergangene Grippesaison ist in Deutschland das erste Mal seit Jahrzehnten nahezu ausgefallen. Die Arbeitsgemeinschaft Influenza (AGI) spricht mit Blick auf typische Atemwegsinfekte von einem "vorher nie erreichten, niedrigen Niveau in den Wintermonaten". Die Rate an positiven Tests sei im Zeitraum September bis Januar von 17 Prozent in den Vorjahren auf einen historischen Tiefstand von 0,2 Prozent abgesunken.

Grund dafür waren die Corona-Hygiene-Schutzmaßnahmen vom Maskentragen bis hin zum Abstandhalten und dem langen Lockdown. Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO war das ein weltweites Phänomen. Ob dieses Jahr wieder ein Anstieg erwartet wird und wie man sich vor der Grippe schützen kann, darüber informieren Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), RKI-Chef Lothar Wieler und Thomas Mertens, der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (Stiko) auf der Bundespressekonferenz in Berlin. BR24live überträgt sie live ab 10 Uhr. Anschließend ordnet Ulrike Ostner aus der BR-Redaktion Gesundheit das Gesagte ein.

Droht eine Grippewelle?

Üblicherweise wird die erste Grippe-Welle Anfang Oktober erwartet. Die Saison dauert erfahrungsgemäß bis Mai. Mit den Lockerungen der Corona-Maßnahmen, unter anderem der Lockerung der Maskenpflicht, rechnen Experten mit einem Anstieg von Atemwegsinfektionen.

Neben Influenza nennt das RKI hier explizit das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV), das eine akute Erkrankung der oberen und unteren Atemwege hervorruft. Vor allem betroffen davon sind Säuglinge und Kleinkinder bis zu einem Alter von vier Jahren. "Wenn wir eine Influenza-Welle bekommen, kommt sie obendrauf auf die vierte Corona-Welle", so Lothar Wieler, der Präsident des RKI. Die Krankenhäuser müssten sich deshalb auf ein solches Szenario vorbereiten.

Wer sollte sich gegen Grippe impfen lassen?

Die Stiko empfiehlt die Grippeschutzimpfung generell für Menschen ab 60 Jahren, seit neuestem mit einem Hochdosis-Impfstoff. Dazu kommen Empfehlungen für Schwangere und Menschen mit chronischen Krankheiten. Bei gesunden Kindern und Erwachsenen unter 60 Jahren verläuft eine Influenza in der Regel ohne schwerwiegende Komplikationen. Deshalb gibt es für sie auch keine Impfempfehlung - ihnen wird aber auch nicht davon abgeraten. Ältere Menschen kann der Piks dagegen vor schweren Grippeverläufen bis hin zu tödlichen Lungenentzündungen schützen.

Grippewelle baut sich langsam auf

Für das RKI gibt es auch zunehmend Hinweise darauf, dass Grippe ein Risikofaktor für Herzinfarkte und Schlaganfälle ist. Als günstigster Termin für die Impfung gilt die Zeitspanne zwischen Oktober und Mitte Dezember, weil sich eine Grippewelle meist Anfang des Jahres aufbaut. Geimpft werden sollte laut Stiko aber auch bei einem erhöhten beruflichen Ansteckungsrisiko, zum Beispiel bei medizinischem Personal und in allen Einrichtungen mit viel Publikumsverkehr. Darüber hinaus gilt die Impfempfehlung für Menschen, die Risikogruppen anstecken könnten, also zum Beispiel für pflegende Angehörige.

Warum sollten sich Risikogruppen gerade in der Pandemie gegen Grippe impfen lassen?

Die Gruppen, die einen schweren Krankheitsverlauf zu befürchten haben, sind bei Influenza und Covid-19 sehr ähnlich. Es besteht sogar die Möglichkeit, sich mit beidem zu infizieren und dadurch die Krankheitsschwere zu potenzieren. Für Kliniken ist in der Pandemie eine hohe Influenza-Impfquote wichtig, um Engpässe bei Intensivbetten und Beatmungsplätzen zu vermeiden.

Kann man sich gleichzeitig gegen Grippe und Covid-19 impfen lassen?

Impfungen gegen Corona und Grippe können nach einer Empfehlung der Ständigen Impfkomission nun an einem Termin erfolgen. Geraten wird dabei zu einem Zeitpunkt ab Oktober. Voraussetzung sei, dass es sich beim Influenza-Vakzin um einen Totimpfstoff handele, teilte die Stiko mit.