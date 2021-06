BR24Live 10 Uhr: Spahn und Wieler informieren über Impfkampagne

Die Impfpriorisierung ist längst aufgehoben und der Corona-Impfstoff ist immer noch knapp. Eigentlich sollten die Betriebsärzte für eine Beschleunigung der Impfkampagne sorgen, indem sie Anfang Juni in den Impfprozess mit eingebunden wurden. Doch auch da hakt es noch.

Im BR24Live informieren Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und RKI-Präsident Lothar Wieler ab 10 Uhr über die Strategie zur Stärkung der Betriebsärzte und der Impfkampagne und berichten über die aktuelle Corona-Lage.

Das Problem: Bei den einzelnen Betriebsärzten kamen in den vergangenen Wochen weniger Dosen an, als erwartet – 102 Impfdosen pro Arzt in der Anfangswoche. Ursprünglich geplant waren knapp 800 Dosen pro Kopf.

Zu wenig Impfstoff für Betriebsärzte

Dabei habe die Politik aber trotzdem Wort gehalten, meinte Wolfgang Panter, Präsident des Verbands Deutscher Betriebs- und Werksärzte (VDBW), in einem Interview mit der Bayern 2 radioWelt am 7. Juni. Statt der 500.000 Dosen, die Bundesminister Spahn zugesagt hatte, seien in Woche eins sogar 700.000 Dosen angekommen. Für die aktuelle Woche gibt das Gesundheitsministerium aktuell knapp 600.000 Dosen (Stand 14.06.) an.

Der Grund für die geringe Quote an Dosen pro Kopf sei auf die vom Ministerium unterschätzte Nachfrage der Betriebsärzte zurückzuführen. Bereits 6.300 Betriebsärzten hatten in der ersten Woche den Impfstoff angefordert.

Ein Lichtblick: Die mögliche Verfügbarkeit des Impfstoffs von Johnson & Johnson als zweites Vakzin für Betriebsärzte in der kommenden Woche ab dem 21. Juni.

Bund: Finanzierung der Impfzentren bis Ende September

Spahn und Wieler dürfte es vor der Bundespressekonferenz auch um die Zukunft der Impfzentren gehen. Noch vor der Gesundheitsministerkonferenz (GMK) am Mittwoch war viel um die Aufrechterhaltung diskutiert worden. Kritik kam beispielsweise vom Chef des Deutschen Hausärzteverbandes, Ulrich Weigeldt, der es gegenüber des Redaktionsnetzwerks Deutschland als fraglich betrachtete, Strukturen mit so hohen Kosten aufrechtzuerhalten.

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach äußerte sich in einem Interview mit der Augsburger Allgemeinen hingegen, dass Deutschland auch sehr schnell wieder auf diese Einrichtungen angewiesen sein kann. Besonders, da sie Anlaufstelle für alle seien, die keinen Hausarzt haben.

Dem schloss sich die Einschätzung der Gesundheitsminister größtenteils an. So will der Bund vorerst bis Ende September die Zentren noch finanzieren.

Bereitschaftskonzept für Impfzentren ab Oktober

Danach stehen diese aber auch nicht komplett vor dem Aus. Auch für die Zeit nach Ende September sicherte Spahn den Ländern finanzielle Unterstützungen durch den Bund zu.

Zuvor müssten die Länder aber ein klares Konzept vorlegen. Einerseits wolle man eine große Infrastruktur nicht über viele Monate ungenutzt aufrechterhalten, andererseits könne wegen notwendiger Auffrischungsimpfungen aber plötzlich wieder der Moment kommen, "wo wir auch schnell wieder Strukturen hochfahren müssen".

In zwei Wochen solle ein solches Konzept stehen, ergänzte hierzu der bayerische Gesundheitsminister und Vorsitzende der GMK, Klaus Holetschek (CSU). Als "Impfzentrum 2.0" solle so das Impfzentrum weiterentwickelt und "flexibler" gemacht werden.

Nun gelte es, die "richtige Balance" zu finden, so Spahn. Dem CDU-Politiker schwebt dabei nach eigenen Angaben eine Art "Bereitschaftskonzept" vor.