Spahn: Zero-Covid-Strategie für Deutschland keine Lösung

Sie sinken - müssen aber noch weiter runter: Die Corona-Zahlen gehen laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in die richtige Richtung. Das sei ermutigend, sagte er vor der Bundespressekonferenz in Berlin. "Aber sie sind immer noch auf zu hohem Niveau." Die Zahlen müssten weiter sinken, damit das Virus wieder gut kontrollierbar sei. Der Kampf gegen Corona sei keine abstrakte Angelegenheit, betonte Spahn. Jede und jeder könne dabei im Alltag einen Unterschied machen. "Ich bitte Sie, machen Sie mit, lassen Sie jetzt nicht nach. Es werden jetzt noch harte Wochen, aber es lohnt sich."

Die Zero- oder No-Covid-Strategie sieht Minister Spahn kritisch. "Ich tue mich immer schwer mit Vergleichen insbesondere mit Inselstaaten", sagte er. Es sei ein Unterschied, ob man in der Mitte eines Kontinents mit offenen Grenzen lebe - oder auf einer Insel jeden testen könne, der per Flugzeug einreise. Eine Null als dauerhafte Zielmarke könne in einem Land wie Deutschland daher nicht funktionieren. Er halte das Modell auf Deutschland nicht für übertragbar. Eine Initiative "Zero Covid" macht sich mit diesem Ziel gerade für einen kompletten Lockdown europaweit stark.

RKI-Präsident: Immer noch viele Ausbrüche in Pflegeheimen

Auch der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, sprach von einem "leicht positiven Trend". Nach wie vor seien die Fallzahlen aber insgesamt noch zu hoch. "Wir dürfen nicht nachlassen", mahnte Wieler. Leider gebe es nach wie vor sehr viele Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen. "Wir wissen aktuell von gut 900 Ausbrüchen, wahrscheinlich gibt es auch eine Dunkelziffer."

Essentiell sei, dass die Schutzmaßnahmen weiter konsequent umgesetzt werden, betonte der RKI-Präsident - auch mit Blick auf die mutierte Virus-Variante sagte er. Es gelte zu verhindern, dass sich diese noch ansteckender Variante ausbreite. "Geben wir Covid19 keine Chance."

Drosten: Virus-Variante wohl 22 bis 35 Prozent ansteckender

Zur mutierten Virus-Variante aus England gibt es nach Angaben des Chef-Virologen der Berliner Charité, Christian Drosten, mittlerweile "genauere Schätzungen anhand strukturierter Daten": Demnach ist sie nicht 50 bis 70 Prozent ansteckender als die ursprüngliche Virus-Variante, sondern wohl 22 bis 35 Prozent. Deswegen dürfe man sie aber nicht weniger ernst nehmen, "sondern eher noch ernster". Denn es sei garantiert, das sich eine solche Mutante stärker verbreite. "Das ist jetzt leider ein Faktum, das wir akzeptieren müssen."

Nach Einschätzung vieler Kollegen sei die Variante wahrscheinlich über die Weihnachtstage mit dem Reiseverkehr nach Deutschland eingeschleppt worden, erläuterte Drosten. "Übrigens nicht nur aus England", sondern auch aus anderen Ländern. Ob sie sich die mutierte Variante derzeit in Deutschland verbreite, lasse sich im Moment nicht sagen, da es keine repräsentativen Zahlen gebe.