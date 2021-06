Spahn über Delta-Variante: Es darf kein "Sorgenherbst" werden

Wahl: Impfung oder Infektion

Insgesamt hätten damit 63 Prozent aller Erwachsenen eine erste Impfung erhalten. Es sei genug Impfstoff in Aussicht, um allen Erwachsenen bis Ende Juli ein Impfangebot zu machen. Bisher hätten zudem 300.000 der Zwölf- bis 18-Jährigen eine erste Impfung bekommen. Bis Ende August könne auch dieser Altersgruppe ein Impfangebot gemacht werden. Impfen sei das beste Mittel in dieser Pandemie, so Spahn. Wer nicht geimpft ist, werde sich früher oder später mit dem Virus infizieren. "Impfung oder Infektion – das ist die Wahl für jeden Einzelnen und das ist die Wahl auch für uns als Gesellschaft.", so der Bundesgesundheitsminister.

Zur Datenanalyse "Aktuelle Zahlen zur Corona-Impfung in Bayern und Deutschland"

RKI-Chef ruft zur vollständigen Impfung auf

Daher sei es wichtig, den vollständigen Impfschutz zu haben. "Wir wissen, dass voll Geimpfte gegen schwere Erkrankungen von Delta geschützt sind", sagt der RKI-Präsident. Daher sei es sehr wichtig, auch wirklich den vollen Impfschutz zu erlangen. "Die Pandemie ist noch nicht vorbei", so Wieler. Darum müsse alles dafür getan werden, die Inzidenz niedrig zu halten. Jede Impfung trage dazu bei, den Anstieg der Zahlen im Herbst flach zu halten und andere zu schützen.

Nach aktuellen Erkenntnissen des Robert Koch-Instituts führt die Delta-Variante deutlich häufiger zu Krankenhaus-Aufenthalten als frühere Mutanten. Bei der Delta-Mutante liege die Quote der Hospitalisierung in Deutschland nach den vorliegenden Zahlen bei elf Prozent, sagte Wieler. Bei der Alpha-Variante liege die Quote in vergleichbaren Altersgruppen bei fünf Prozent. Dieser Unterschied sei in der Altersgruppe von 15 bis 34 Jahren besonders ausgeprägt. Allerdings gebe es bisher noch nicht genügend Daten für eine aussagekräftige Vergleichbarkeit.

Zum Artikel "Coronavirus: Das wissen wir über die Variante Delta"

Immunologe Sander: Neue Phase der Impf-Kampagne

Neben Spahn und Wieler war außerdem Leif Erik Sander, der Leiter der Forschungsgruppe für Infektionsimmunologie und Impfstoff-Forschung der Berliner Charité, in der Bundespressekonferenz zu Gast. Mit dem Impfangebot an alle Erwachsenen bis Ende Juli beginne eine neue Phase der Impf-Kampagne, so Sander. Es sei essentiell, eine möglichst gute Impfquote zu erhalten. Dabei sei es wichtig auch diejenigen zu erreichen, die im Moment noch unsicher sind oder aufgrund der niedrigen Fallzahlen keine Notwendigkeit mehr sehen, sich impfen zu lassen:

"Eins ist klar: SARS-CoV-2 wird eben nicht verschwinden. Es wird weiter in der Bevölkerung zirkulieren und es wird immer wieder zyklisch zu Infektionswellen führen." Leif Erik Sander

Sander betonte, dass die ansteckende Delta-Variante eine höhere Impfquote benötige. Glücklicherweise, so Sander, böten alle in Deutschland zugelassenen Impfstoffe einen "hervorragenden Schutz vor allen uns bekannten Virusvarianten." Eine abgeschlossene Impfung sei jedoch für den Schutz wichtig.

Aussicht auf Auffrischungsimpfungen im Herbst

Personen mit ohnehin abgeschwächtem Immunsystem könnten möglicherweise trotz Impfung durch die Delta-Variante wieder etwas mehr gefährdet werden, so Sander. Für bestimmte Personen sollte man daher im Herbst und Winter über eine Auffrischungsimpfung nachdenken. Auch für Kontaktpersonen und Teile des Gesundheitspersonals könnten diese sinnvoll sein. Bisher gebe es aber noch keine Studiendaten zu solchen "Booster"-Impfungen.