Spahn: Jeder Zweite in Deutschland mindestens einmal geimpft

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ist mit der Entwicklung der Impfkampagne zufrieden: Mit 50,1 Prozent sei mittlerweile mehr als die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland mindestens einmal gegen Covid-19 geimpft. Das entspreche 41,5 Millionen Menschen, so Spahn auf dem wöchentlichen Corona-Briefing in Berlin. 29,6 Prozent hätten mit der Zweitimpfung bereits den vollen Schutz - fast jeder Dritte in Deutschland.

Spahn: "Meilensteine für Deutschland"

Der Stand der Erst- und Zweitimpfungen seien "zwei Meilensteine für Deutschland", betonte der CDU-Politiker. Zuversichtlich mache ihn auch die Perspektive für die kommenden Wochen: Es seien so viele Impfstofflieferungen zu erwarten, dass tatsächlich bis Ende Juli auch alle weiteren Impfwilligen ein Angebot bekämen.

Der Gesundheitsminister hob vor allem die Rolle der Betriebsärzte hervor: Sie holten die Menschen an ihrem Arbeitsplatz, in ihrem Alltag ab. So könne keiner mehr behaupten, dass ihm die Impfung zu aufwendig sei, so Spahn.

Sorge vor Delta-Variante

Trotz der voranschreitenden Impfkampagne warnten Gesundheitsminister Spahn und auch RKI-Chef Lothar Wieler davor, die Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus zu früh zu lockern. Die Delta-Variante breite sich in Deutschland aus. Noch auf niedrigem Niveau - aber schnell, insbesondere in den vergangenen beiden Wochen.

Negativ-Beispiel sei das Vereinigtes Königreich: Dort träfe die Delta-Variante vor allem Jüngere und Nicht-Geimpfte - und Personen, die erst eine Impfung erhalten hätten. Die Impfstoffe von Biontech und Astrazeneca schützten zwar auch bei der Delta-Variante sehr gut, aber nur bei vollständiger Impfung.

Laut RKI-Chef Wieler stelle sich nicht die Frage, ob sich die Delta-Variante in Deutschland ausbreite, sondern wann. Auch wenn bereits 50,1 Prozent der deutschen Bevölkerung geimpft seien: Die restlichen Menschen seien immer noch nicht geschützt. Er plädierte daher dafür, die Abstands- und Hygieneregeln mindestens bis zum Herbst beizubehalten. Dann könne die Lage neu bewertet werden.