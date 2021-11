Jedes sechste Kind weltweit wächst in Konfliktgebiet auf

Im Jahr 2020 lebten rund 452 Millionen Mädchen und Jungen und damit jedes sechste Kind in einem Konfliktgebiet. Das ist das Ergebnis einer Studie von Save the Children, die in Zusammenarbeit mit dem Peace Research Institute Oslo (PRIO) erarbeitet wurde - die bisher umfassendste Datenhochrechnung, so das Hilfswerk.

Aufwachsen unter Lebensgefahr

193 Millionen Kinder wuchsen unter gefährlichsten Lebensumständen auf. Das ist den Angaben zufolge die höchste Zahl innerhalb der vergangenen zehn Jahre.

Der starke Anstieg sei auf Gewaltausbrüche in Mosambik sowie auf anhaltende oder verschärfte Konflikte in Afghanistan, der Demokratischen Republik Kongo, Nigeria und im Jemen zurückzuführen - alles Länder, die zugleich bereits mit schweren Auswirkungen des Klimawandels und wachsenden Hungerkrisen zu kämpfen haben, so der Bericht.

"Beschämende Fakten"

Der Geschäftsführer von Save the Children Deutschland, Florian Westphal, sprach von "beschämenden Fakten", gegen die gemeinsam vorgegangen werden müsse. "Staaten müssen Kinder vor schweren Verbrechen wie Rekrutierungen in Konflikten schützen, und Verantwortliche für Kinderrechtsverletzungen müssen ohne Wenn und Aber zur Rechenschaft gezogen werden", sagte Westphal.

Zahl rekrutierter Kinder auf Höchststand

Weltweit steigt nach Hochrechnungen von PRIO und Save the Children das Risiko, dass Kinder von Streitkräften und bewaffneten Gruppen rekrutiert werden. Rund 337 Millionen Kinder seien dadurch gefährdet, dreimal so viele wie noch 1990. Auch die Zahl der Länder, in denen Kinder in Konflikten rekrutiert werden, erreichte demnach mit 39 den Höchststand seit 30 Jahren.

Rund 1,265 Milliarden Kinder lebten 2020 in diesen 39 Ländern, 54 Prozent aller Kinder weltweit. In Syrien, Afghanistan und im Jemen sei die Gefahr einer Rekrutierung für Kinder statistisch am höchsten.

Verantwortliche zur Rechenschaft ziehen

Save the Children appellierte an die Regierungen der Welt, an Sicherheitsexperten, Geber, die Vereinten Nationen und Nichtregierungsorganisationen, zusammenzuarbeiten, um internationale Regeln und Standards einzuhalten. Verantwortliche für Verstöße müssten zur Rechenschaft gezogen und der Kinderschutz auf allen Ebenen priorisiert werden, hieß es.

Dabei sei sicherzustellen, dass Geber und Regierungen Kinder in bewaffneten Konflikten mit konkreten Maßnahmen besser unterstützen und somit der Gefahr schwerer Verbrechen wie auch der Rekrutierung entgegenwirken.