Studie: Jeder zweite Corona-Klinikpatient mit Langzeitfolgen

Die Autoren der chinesischen Studie, die in der Fachzeitschrift "The Lancet" veröffentlicht wurde, nutzten die Krankenakten von fast 1.300 Patienten, die zwischen Januar und Mai 2020 in einem Krankenhaus in der chinesischen Stadt Wuhan behandelt wurden, wo das Coronavirus zuerst entdeckt wurde.

Für die Studie wurden Daten sechs und zwölf Monate nach dem Ende der Behandlung gesammelt. Demnach lag der Anteil der Patienten mit mindestens einem bleibenden Symptom oder einer Folgeerkrankung nach einem halben Jahr bei 68 Prozent, nach einem Jahr bei 49 Prozent. Der Anteil der Patienten, die unter Angstzuständen und Depressionen litten stieg leicht von 23 auf 26 Prozent.

Schwere Verläufe haben besonders oft Spätfolgen

Bei Patienten, die mit einem schweren Verlauf der Erkrankung auf einer Intensivstation lagen, sei der Anteil der Menschen mit Langzeitfolgen der Studie zufolge noch höher, so die Forscher.

Die Autoren der Studie fordern eine bessere Berücksichtigung der Langzeitfolgen einer Covid-19-Erkrankung. Einer von drei Patienten sei auch nach einem Jahr noch kurzatmig.

Trotz der Langzeitfolgen stellten die Forscher fest, dass eine große Mehrheit von 88 Prozent ein Jahr nach ihrer Erkrankung wieder an ihren Arbeitsplatz zurückgekehrt war. Dennoch müssten sich die Gesundheitssysteme darauf einstellen, Covid-19-Patienten langfristige Unterstützung anzubieten.

65.000 Betroffene in Bayern?

Bisherige Schätzungen gingen davon aus, dass geschätzt rund 10 Prozent aller Covid-19-Erkrankten - also nicht nur derjenigen mit Klinikaufenthalt - mit Spätfolgen zu kämpfen haben. In Bayern entspräche das derzeit rund 65.000 Menschen, bundesweit etwa 370.000.

Nach Daten der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns wurden im Freistaat im ersten Quartal 18.500 gesetzlich Versicherte mit einer Post-Covid-Diagnose ambulant behandelt. Hinzu kommen 13.500 Behandlungen nach einer akuten Erkrankung sowie etwa 500 Patienten mit Entzündungssyndromen in Verbindung mit Corona.

Allerdings gibt es bisher keine offizielle Definition der Post-Covid-Erkrankung. Zu typischen Long-Covid-Symptomen zählen jedoch Konzentrationsstörungen, Kopfschmerzen, Erschöpfung, Atem- und Herz-Kreislauf-Beschwerden.

Post-Covid soll ein Pandemie-Maßstab werden

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kündigte gestern an, dass in der künftigen bayerischen Corona-Verordnung, in der ab nächster Woche neue Indikatoren für alle Corona-Auflagen definiert sind, neben der Auslastung der Kliniken auch die Zahl der Corona-Erkrankungen mit Langzeitfolgen einfließen soll.

Die Versorgung von Menschen mit Corona-Langzeitfolgen soll in Bayern vorangetrieben werden, das hatte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) Anfang August angekündigt. "Wir wollen praktische Projekte und Ansätze finden, wie wir die Versorgung fördern und damit die Behandlung für Patientinnen und Patienten optimieren können", sagte er anlässlich eines Besuchs bei Long-Covid-Grundlagenforschern im Max-Planck-Institut für die Physik des Lichts in Erlangen.

Long-Covid-Probleme auch nach Impfdurchbrüchen

Darauf, dass auch bei Menschen, deren Impfung mehr als sechs Monate zurückliege, Langzeitfolgen nach Impfdurchbrüchen auftreten könnten, hatte der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach in der vergangenen Woche hingewiesen.

Er gehe davon aus, dass die Zahl der "Durchbruchinfektionen" bei vollständig geimpften Menschen steigen wird, so Lauterbach, und laut einer neuen Studie komme es "bei 19 Prozent der Menschen mit Impfdurchbrüchen zu einem Long-Covid-Problem." Lauterbach lobte in diesem Zusammenhang die Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) für Auffrischungsimpfungen bei besonders alten Menschen und Menschen mit geschwächtem Immunsystem.