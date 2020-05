Jean-Claude Juncker: Grenzschließungen wirken nach!

"Dies hat in Luxemburg zu erheblichen Verstimmungen, ja zu antideutschen Ressentiments geführt, was mich sehr traurig gemacht hat". Jean-Claude Juncker

"Nicht notwendig gewesen"

Auf die Frage, ob Grenzschließungen notwendig waren, sagte Juncker: "Das muss man Grenzort für Grenzort, Grenzregion für Grenzregion gesondert betrachten, gesondert entscheiden. Jedenfalls hat es keinen erkennbaren Grund gegeben, warum viele Grenzübergänge zwischen Deutschland und Luxemburg geschlossen wurden und wieso es zu massiven Kontrollen kam, ja zu Schikanen gegen grenzüberschreitende Bürger (...) und das wäre zwischen Deutschland und Luxemburg beispielsweise nicht notwendig gewesen, weil die in Luxemburg ergriffenen Maßnahmen gingen weiter (...) das war eine atmosphärische Störung, die nachwirken wird."

Verkleinerter Blick aus Berlin

Juncker konkretisierte: "Weil man einfach jetzt zur Erkenntnis kommt, dass es mit der grenzüberschreitenden Freundschaft, wenn sie fernab des betroffenen Grenzortes getroffen wird, nicht gut bestellt ist. In Berlin sitzt man auf dem Hochsitz und hat einen verkleinerten, schmalen Blick, auf das was zwischen Trier (...), Saarbrücken und Luxemburg passiert." Juncker weiter: "Es gibt so vieles in den letzten 20 Jahren, was wunderbar sich zusammengefügt hat, dass diese brutalen Einschnitte eigentlich nicht nötig gewesen wären und in der Sache im Übrigen auch nicht zielführend sein konnten."