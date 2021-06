Jean Asselborn: Orban ist nicht EU-fähig

Angesichts des ungarischen Gesetzes zum Verbot von LGBTQ-Inhalten sagte Jean Asselborn im Interview mit Bayern 2 am Samstagvormittag:

"Das war sehr gut, dass politisch klare Stellung bezogen wurde. [...] Ich bin froh, dass jetzt klare Stimmen aus dem Wald gekommen sind." Jean Asselborn, Außenminister Luxemburg

Orban nicht EU-fähig

Jean Asselborn betonte, dass er Victor Orban seit der Flüchtlingskrise 2016 kritisiert und appelliert an die Wähler und Wählerinnen in Ungarn: "Ich hatte mir schon 2016 in der Sache Migration erlaubt zu sagen, dass Orban nicht EU-fähig ist. Ich weiß ja, man kann die Ungarn nicht ausschließen, das geht auch nicht wegen des Volkes. Aber die Menschen in Ungarn müssen wissen, womit ihr Regierungschef spielt. Die Wähler haben mit eine Verantwortung."

Die EU müsse in der Sache zusammenstehen: "Und dann, das haben wir ja jetzt auch angefangen, ihn (Orban) politisch total isolieren. Und dann hoffen, dass auf dem juristischen Niveau die Beschlüsse gefasst werden, die uns einen Hebel geben."

Ungarn vor dem Europäischen Gerichtshof?

Asselborn plädiert dafür, dass ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn angestoßen wird: "Jetzt kommt ein Brief der Kommission an das Mitgliedsland, der sagt, das, was Ihr da macht, ist gegen die Werte der Europäischen Union, dann kann Ungarn antworten, wenn es will. Dann kommt ein zweiter Brief, der sagt, wenn Ihr das nicht ändert [...] dann gehen wir vor den Europäischen Gerichtshof und stoßen ein Vertragsverletzungsverfahren an. Und dann hoffe ich, dass [...] der Gerichtshof in seiner Weisheit das Richtige entscheidet."