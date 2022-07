Schwarzer stirbt im Kugelhagel – Neue Kritik an US-Polizei

Justizminister warnt vor voreiligen Schlüssen

Ohios Justizminister Dave Yost versprach eine umfassende Untersuchung des Falles. "Die Menschen wollen und verdienen Antworten, und sie sollen sie bekommen", teilte Yost mit. Er warnte zugleich vor voreiligen Schlüssen. Körperkamera-Aufnahmen seien nur ein Teil des Gesamtbildes. Er sicherte zu, dass die Ermittlungsakte nach Abschluss des Falles veröffentlicht werde.

"Es ist schwer zu ertragen", sagt der Bürgermeister

In Akron kam es wegen des tödlichen Polizeieinsatzes gegen Walker zu Protesten. Der örtliche Sender WKYC berichtete, die Polizei habe am späten Sonntagabend vor dem Justizzentrum in der Stadt Tränengas eingesetzt, nachdem Demonstranten dort Sperren umwarfen. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie Demonstranten Schilder mit Aufschriften wie "Black Lives Matter" in die Höhe hielten.

Bürgermeister Dan Horrigan rief die Menschen in der Stadt auf, friedlich zu bleiben. Er nannte die Videoaufnahmen der Körperkamera der Polizei "herzzerreißend". "Es ist sehr schwer zu ertragen", sagte er bei einer Pressekonferenz. Auch die Mutter des Getöteten, Pamela Walker, hatte sich im Fernsehen geäußert. "Ich kann nur sagen, dass ich noch nie in meinem Leben so traurig war", sagte sie und fragte: "Warum geschah dies - auf eine so schreckliche Weise?"

Anwalt bezweifelt die Darstellung der Polizei

"Sein Körper ist von Kugeln durchlöchert, sein Gesicht ist von Kugeln durchlöchert (...) es ist ein unglaublicher Anblick", sagte der Anwalt der Familie, Bobby DiCello, der Zeitung "Beacon Journal". In seinen 22 Jahren als Anwalt habe er so etwas noch nicht erlebt.

Er stellte auch infrage, dass Walker wirklich während seiner Flucht aus dem Auto geschossen habe. Die Polizei argumentierte, dass ein Schussgeräusch zu hören gewesen sei und gleichzeitig ein "Lichtblitz an der Fahrerseite des verdächtigen Fahrzeugs" gesehen worden sei.