Japans Regierung muss wegen Leprakolonien Entschädigung zahlen

Japans Regierung muss wegen der Isolation von Leprakranken Entschädigungszahlungen in Millionenhöhe an deren Angehörige leisten. Die Regierung habe bis 1996 Leprakranke von ihren Familien getrennt, obwohl die Krankheit damals längst heilbar war, urteilte das Bezirksgericht Kumamoto am Freitag.

Japans Parlament habe somit durch Fahrlässigkeit bei der Gesetzgebung Familien zerstört, sagte Richter Kotaro Endo. Die Isolationspraxis habe die Menschenrechte der Leprakranken und ihrer Angehörigen missachtet.

Japan: Zwangsisolation von Leprakranken bis 1996

Mehr als 12.000 Leprakranke wurden in 14 über ganz Japan verteilten Leprakolonien isoliert, viele von ihnen wurden zwangssterilisiert. Die Isolationspraxis wurde bis 1996 fortgesetzt, obwohl die bakterielle Infektionskrankheit bereits Ende der 1940er für heilbar erklärt wurde. In Japan leben noch heute 1.500 Erkrankte getrennt von ihren Familien und der Gesellschaft in Leprakolonien.

Kläger forderten 45.000 Euro Entschädigung

In Japan zogen 561 Kläger vor Gericht und forderten jeweils umgerechnet rund 45.000 Euro Entschädigung für finanzielle und psychologische Schäden, die sie aufgrund von Diskriminierung und Drangsalierung im Zusammenhang mit der Stigmatisierung von Leprakranken und deren Angehörigen erlitten hätten.

Lepra: Betroffene Angehörige wurde lebenslang diskriminiert

Die 75-jährige Nobuko Harada ist unter den Klägern. Sie erinnert sich an den Tag vor 68 Jahren, als Beamte im Auftrag der Gesundheitsbehörde ihren leprakranken Vater mitnahmen. Sofort danach sei sie von Klassenkameraden gemobbt worden, die sagten, sie sei ansteckend. Ihre Mutter verlor ihren Job. Selbst ihr späterer Ehemann habe sie drangsaliert, nachdem er von der Lepraerkrankung ihres Vaters erfuhr. "Ich hatte keinen glücklichen Moment in meinem Leben, doch heute ist mein Herz frei geworden", sagte Harada dem öffentlich-rechtlichen Fernsehsender NHK.

Entschädigung nun auch für Angehörige von Leprakranken

Bereits 2001 hatte ein Gericht die Isolationspraxis für verfassungswidrig erklärt. Es folgten Reparationszahlungen - zunächst jedoch nur für ehemals Leprakranke. Das Urteil vom (heutigen) Freitag umfasst erstmals auch die Angehörigen. Insgesamt erhalten die Kläger nun umgerechnet rund drei Millionen Euro Entschädigung. Die Anwälte der Kläger begrüßten die Entscheidung des Gerichts.