vor 24 Minuten

Japan: Womöglich Gasleck Grund für Explosion in Sapporo

Bei einer heftigen Explosion in einem Restaurant im japanischen Sapporo sind 42 Menschen verletzt worden. Die Detonation war so gewaltig, dass Anwohner zunächst an ein Erdbeben dachten. Möglicherweise wurde die Explosion durch ein Gasleck ausgelöst.