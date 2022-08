Japan will nach chinesischen Militärmanövern aufrüsten

Wie Spannungen zu einer Aufrüstungsspirale führen können, zeigt ganz aktuell das Beispiel Taiwan. Für China gilt Taiwan als Teil des eigenen Hoheitsgebiets, eine Woche lang hat Peking ein Militärmanöver vor der Küste des Inselstaats abgehalten und auch dessen Eroberung geprobt. Weil japanische Inseln in der Nähe liegen, will das Nachbarland nun aufrüsten.

Chinesisches Militärmanöver nicht weit von japanischen Inseln

2.200 Kilometer liegen zwischen Japan und Taiwan, das ostchinesische Meer trennt die beiden Staaten, die dem chinesischen Festland vorgelagert sind. Einige japanische Inseln liegen in unmittelbarer Nähe von Taiwan, außerdem hält Japan dort eine sogenannte ausschließliche Wirtschaftszone. Das bedeutet, das Land hat die Hoheit über die Bodenschätze und die Gewässer, die wiederum an ein Gebiet grenzen, wo China tagelang Militärmanöver abhielt. Deshalb hat nun der japanische Verteidigungsminister Yasukazu Hamada eine Aufrüstung seines Landes angekündigt.

Japan will Konsequenzen ziehen

Japan habe die Militärübungen auch als Warnung gegen das eigene Land empfunden, so Hamada. Er ist neuer Verteidigungsminister und zeigte bei seiner Amtseinführung angesichts der Übungen sehr besorgt - nicht nur bezogen auf die Sicherheit seines eigenen Landes, sondern auch für die Region und die internationale Gemeinschaft.

Japan werde aus den Manövern Konsequenzen ziehen, sagte er bei seiner ersten Pressekonferenz. Auf den abgelegenen südwestlichen Inseln Japans würden künftig mehr Personal und Mittel eingesetzt, um auf "sichtbare Weise dem zunehmend angespannten Sicherheitsumfeld gerecht zu werden".

Raketen in Japans Wirtschaftszone gelandet

Bei den knapp eine Woche dauernden massiven Manövern der Volksbefreiungsarmee rund um Taiwan waren auch fünf ballistische Raketen in Japans Wirtschaftszone gelandet. Diese Raketen können einen Atomsprengkopf transportieren. Die Geschosse gingen nahe der Pazifikinsel Okinawa und ihren vorgelagerten Inseln ins Meer. Auf Okinawa befindet sich mit 70 Prozent auch der Großteil der in Japan stationierten US-Basen. Anfang August hatte die Vorsitzendes des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi Taiwan besucht, was von China als Provokation empfunden worden war.