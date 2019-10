Japan: Tote und Vermisste nach Taifun "Hagibis"

In Japan sind durch den starken Taifun "Hagibis" mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 100 Menschen wurden verletzt, berichtete der staatliche Fernsehsender NHK. Mindestens 15 Menschen gelten als vermisst.

Der Sender zeigte Luftaufnahmen von überschwemmten Wohngebieten unter anderem in der Provinz Nagano. Mit Militärhubschraubern und Schlauchbooten wurden Menschen in Sicherheit gebracht. Häuser und Autos wurden beschädigt, umgestürzte Bäume blockierten Straßen.

Der Taifun war am Vortag auf der südwestlich von Tokio gelegenen Izu-Halbinsel auf Land getroffen. Er zog in der Nacht Richtung Nordosten weiter - in jene Region, wo es 2011 zu einer Erdbeben- und Tsunamikatastrophe mit Tausenden Toten gekommen war. Auch dort gab es Überschwemmungen und Erdrutsche.

Millionen Menschen sollten Häuser verlassen

Bereits vor dem Auftreffen des Wirbelsturms an Land war es durch Starkregen und heftige Sturmböen zu Überflutungen und Schlammlawinen gekommen. Die Wetterbehörde hatte vor einer "schweren Katastrophe" durch "Hagibis" gewarnt und die höchste Alarmstufe für den Großraum Tokio ausgerufen. "Seien Sie vorbereitet auf Regen, wie Sie ihn noch nie erlebt haben", hatte Yasushi Kajihara von der japanischen Meteorologiebehörde gewarnt. "Ergreifen Sie alle Maßnahmen, um ihr Leben zu schützen." Mehr als sieben Millionen Menschen wurden aufgerufen, ihre Häuser zu verlassen.

Japan wird jährlich von rund 20 Taifunen heimgesucht. Tokio ist davon in der Regel jedoch nicht stark betroffen. Beim bisher schlimmsten Taifun im Jahr 1958 waren in der Region um Tokio mehr als 1200 Menschen ums Leben gekommen.