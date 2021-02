Japan macht es möglich: Homeoffice im Auto und im Zug

Japan ist nach Südkorea innerhalb der OECD (Organisation für Entwicklung und wirtschaftliche Zusammenarbeit) das Land mit dem höchsten Anteil an Glasfaseranschlüssen an allen stationären Breitbandanschlüssen. Doch gerade in Zeiten von Corona löst hochmoderne Technik noch lange keine Alltagsprobleme. Auch in Japan müssen Unternehmen ihren Mitarbeitern Homeoffice anbieten, doch die Wohnverhältnisse vieler Menschen dort sind mehr als beengt, es gibt schlichtweg keinen Platz dafür.

Not macht erfinderisch: Homeoffice im Minivan

In der Stadt Hamatsu, rund 200 Kilometer südwestlich von Tokio gelegen, hat man sich deshalb etwas ausgedacht. Mitten im Bentenjima Seaside Park, in einer Bucht, die nur eine Meerenge vom Pazifik trennt, können auf einem Parkplatz so genannte Büro-Autos angemietet werden. Dort stehen ein halbes Dutzend Minivans. Alle haben die Heckklappe geöffnet. Die Rückbank ist runtergeklappt, eine Tischplatte wurde montiert, daran arbeiten zwei junge Frauen. Wegen der Kälte haben die beiden zwar dicke Jacken an, aber unten – ganz japanisch – die Schuhe ausgezogen und die Füße zum Wärmen auf eine Kuscheldecke gestellt. "Es funktioniert gut", erzählen sie, es könne sogar noch eine Person zwischen ihnen sitzen, es sei gar nicht so eng.

Auto mieten, Parkplatz suchen und los geht's

Für dieses Pilotprojekt, das seit November vergangenen Jahres als Test läuft und ab nächstem Jahr regelmäßig angeboten werden soll, hat sich die Stadt mit dem Autohersteller Suzuki zusammengetan. Man mietet zuerst das Auto, fährt zu dem Parkplatz und hat dann Strom und W-Lan. Hiroshi Miyagi hat das Projekt geplant.

"Ich denke, wir wollen alle ab und an den Arbeitsort oder die Arbeitsumgebung verändern. Ein Auto als Büro in einem Set bringt Abwechslung." Hiroshi Miyagi, Planer des Projekts "Büro-Auto"

Das Autobüro kostet für einen halben Tag umgerechnet 12 Euro, für einen ganzen das doppelte.

Alternative: Arbeiten im Hochgeschwindigkeitszug

Homeoffice geht in Japan aber auch ganz rasant: Im Hochgeschwindigkeitszug Shinkansen war telefonieren bislang nur im Gang erlaubt. Für Viele lästig und oft auch richtig nervig, weil die Verbindung immer wieder abbricht.