Japan: Bizarrer Rechtsstreit um Zugverspätung von einer Minute

Ein Lokführer in Japan, dessen Arbeitgeber ihm wegen einer Minute Verspätung seinen Lohn gekürzt hatte, bekommt sein Geld zurück - umgerechnet 40 Cent. Tragisch an dem komischen Fall: Der Lokführer selbst konnte seinen Sieg vor Gericht nicht mehr erleben.

Posthume Genugtuung

Der Mann hatte 2020 einen leeren Zug am Bahnhof Okayama in ein Depot fahren sollen, sich aber zunächst im Bahnsteig geirrt. Dadurch verzögerte sich die Abfahrt um eine Minute. Zur Bestrafung wurde ihm der Lohn um 43 Yen gekürzt. Dagegen zog der Lokführer vor Gericht und forderte die ihm gekürzten 43 Yen plus 13 Yen an Überstundengeld - außerdem 2,2 Millionen Yen (16.300 Euro) Schadenersatz für durch die Entscheidung seines Arbeitgebers verursachte psychische Leiden.

Das zuständige Bezirksgericht in der Präfektur Okayama verurteilte den angeklagten Bahnbetreiber West Japan Railway Company (JR West) nun dazu, dem Kläger 56 Yen zu überweisen. Weil Japans Justiz weniger schnell arbeitet als die Bahn und der Lokführer im vergangenen Jahr verstorben ist, bleibt diesem nur, posthum recht behalten zu haben.

Der Preis von Fleiß und Pünktlichkeit

Der bizarre Rechtsstreit hatte in Japans Öffentlichkeit für Aufsehen gesorgt - wirft er doch ein Schlaglicht auf die legendäre Pünktlichkeit japanischer Bahnen ebenso wie auf Japans teils ausbeuterische Arbeitswelt, die nach Schätzungen der UN Zehntausende Japaner das Leben kostet. Es gibt dafür im Japanischen sogar ein Wort: Karoshi - Tod durch Überarbeitung. 2017 hatten sich Regierung, Arbeitgeber und Gewerkschafter geeinigt, zumindest die Zahl der Überstunden zu begrenzen - auf 720 pro Jahr.

Im aktuellen Fall hatte der Bahnbetreiber JR West die Lohnkürzung mit dem Argument begründet, der Lokführer habe während der Verwechslung nicht gearbeitet. Dagegen argumentierte die Klägerseite, die beanstandete eine Minute Verspätung sei sehr wohl Arbeitszeit gewesen. Außerdem sei es durch das Versehen des Lokführers zu keinerlei Unterbrechung der Zugfahrpläne gekommen.