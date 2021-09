Janine Wissler im BR Fernsehen für neues Sicherheitsbündnis

Im BR Fernsehen ist die Co-Parteivorsitzende der Linken, Janine Wissler, erneut für ein neues Sicherheitsbündnis anstelle der NATO eingetreten. Dieses Bündnis müsse viel breiter aufgestellt sein und vor allem auf Abrüstung setzen, wie Wissler im Gespräch mit der BR24 Rundschau sagte. "Wir wollen nicht noch weitere 25 Milliarden mehr für Rüstung ausgeben, weil wir doch gerade in Afghanistan gesehen haben, dass Krieg nicht zu Frieden führt", so Wissler.

Die Linke wolle eine friedliche Außenpolitik, was bedeute: Waffenexporte in alle Länder verhindern und abrüsten statt aufrüsten." Die Linke setze auf eine gerechte Welt- und Wirtschaftsordnung, die Fluchtursachen beseitigt und keine neuen schafft, sagte die Parteichefin.

Wissler: Gerne mit SPD und Grünen sprechen

Die Linke strebt laut Wissler einen Politikwechsel an, für soziale Gerechtigkeit, für konsequenten Klimaschutz und für eine friedliche Außenpolitik. Darüber wolle ihre Partei gerne mit SPD und Grünen sprechen, sollte es nach der Wahl eine entsprechende Mehrheit geben. An ein Bündnis aus SPD, Grünen und FDP glaube sie nicht. "Wenn ich mir anschaue, was SPD und Grüne auf ihre Wahlplakate schreiben, zum Beispiel höherer gesetzlicher Mindestlohn, Ausstieg aus der Kohle oder auch für gute Renten, dann wird das doch mit der FDP und Herrn Lindner gar nicht umzusetzen sein."

Mit Vermögenssteuer die "sehr Reichen" belasten

Wissler verteidigte in dem Interview auch das Umverteilungsprogramm, das ihre Partei anstrebe. Damit glaubt sie nach eigenen Worten, auch in Bayern punkten zu können. Viele Menschen im Freistaat wüssten, dass soziale Ungleichheit zunehme. "Wenn 45 Familien in diesem Land so viel besitzen wie die Hälfte der Bevölkerung, dann ist das doch zutiefst ungerecht", so Wissler. Mit der Vermögenssteuer wolle die Linke nicht die kleinen Hausbesitzer belasten, sondern wirklich die sehr Reichen."

Die Corona-Krise habe außerdem gezeigt, dass der Staat dringend mehr Geld brauche. Missstände bei der Bildung, bei der Ausstattung der Schulen und bei den Krankenhäusern seien offenkundig geworden. "Wir haben einen Pflegenotstand", betonte Wissler. "Wir wollen den Pflegekräften endlich das geben, was sie verdienen, nämlich gute Arbeitsbedingungen und endlich mehr Lohn." Dafür brauche es höhere Einnahmen. Die Linke wolle sich außerdem dafür einsetzen, die Wohnungsnot in den Städten zu bekämpfen. Die Mieten dürften nicht immer weiter steigen.