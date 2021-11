Schäfer zu Özdemir als Landwirtschaftsminister: "Kluger Kopf"

Die stellvertretende Bundesvorsitzende der Grünen, Jamila Schäfer, ist optimistisch, dass der Koalitionsvertrag bei der heute beginnenden Urabstimmung eine große Mehrheit bei der Parteibasis finden wird. Das sagte sie in der Bayern 2-radioWelt.

"Wir haben viele gute Punkte, für die wir Grüne jahrzehntelang gekämpft haben, damit drin. Ich glaube, dass das viele Mitglieder [...] überzeugen wird."

Kompromisse: Auch SPD und FDP wollen Stück vom Kuchen

Trotz der vielen Kompromisse, etwa in der Sozial- oder Finanzpolitik, die man habe eingehen müssen, betonte Schäfer: "Ich glaube, es ist gut vermittelbar, wo unsere Erfolge liegen. Es ist am Ende ja auch klar, dass man sich nicht immer zu hundertprozent [...] durchsetzen kann." Bei einem Dreierbündnis wolle natürlich jeder am Ende ein Stück vom Kuchen bekommen.

Dass sich der Grünen-Bundesvorstand erst nach heftigem, internen Streit geeinigt hat, Cem Özdemir und nicht Anton Hofreiter als neuen Bundeslandwirtschaftsminister vorzuschlagen, verteidigt Schäfer: "Erstmal gehören solche Debatten zu einer innerparteilichen Demokratie, es ist richtig, sich dafür Zeit zu nehmen und es auszudiskutieren. [...] Es ist einfach so, wenn es viele kluge Köpfe gibt, aber nur eine begrenzte Zahl von Ressorts, dann ist es eben nicht ganz leicht." Sie sei froh, dass ihre Partei eine Entscheidung getroffen habe, "rechtzeitig zu Beginn unserer Urabstimmung".

Gerangel um Ministerposten ist kein Flügelstreit

Warum die Entscheidung für Özdemir und nicht Hofreiter ausgefallen ist, wollte die stellvertretende Bundesvorsitzende nicht erklären: "Fest steht, genauso wie Anton Hofreiter ist Cem Özdemir einfach ein hervorragender, kluger Kopf, der für uns Grüne in der Öffentlichkeit steht und ich traue ihm zu, dieses Amt gut auszufüllen." Schäfer bestritt, dass es ein Flügelstreit gewesen sei, es habe "einfach inhaltliche Gründe" gegeben.