Sondierungen: Söder und Laschet buhlen, Grüne zurückhaltend

Neun Tage nach der Bundestagswahl ist mit einem Treffen zwischen Vertretern von Union und Grünen die erste Runde der Sondierungstreffen zu einem möglichen neuen Regierungsbündnis zu Ende gegangen. CDU-Chef Armin Laschet räumte nach dem Gespräch ein, dass die Union die Wahl nicht gewonnen habe. Trotzdem gebe es die Möglichkeit eine Jamaika-Koalition aus Union, Grünen und FDP zu bilden.

Laschet sprach von einem "guten Austausch" mit den Grünen. "Wir glauben, dass ein solches Bündnis eine Breite in der Gesellschaft hat, die es wirklich möglich macht, das Land in den nächsten Jahren zu modernisieren, voranzubringen." Es seien natürlich auch Gegensätze deutlich geworden. "Es ist aber nicht so, dass Gegensätze nicht überwindbar sind." Dem CDU-Chef zufolge würde es sich lohnen, die Gespräche zu vertiefen. "Ob der weitere Weg so geht, das entscheiden natürlich FDP und Grüne." Beide Parteien hatten in den vergangenen Tagen bereits mit der SPD Chancen auf eine Ampelkoalition ausgelotet.

Söder: "Denksport für alle Beteiligten"

Nach Angaben des CSU-Vorsitzenden Markus Söder gab es viele Punkte, bei denen sich Union und Grüne "gut angenähert" haben. "Ich glaube, der wichtigste und weitreichendste ist das Thema Klima." Dort seien viele Gemeinsamkeiten gefunden worden. Bei einigen anderen Punkten gebe es noch eine Menge Gesprächsbedarf, beispielsweise bei der Migration. Wenn alle bereit wären, aufeinander zuzugehen, gäbe es laut Söder "große Chancen, so ein Gespräch fortzusetzen".

Der CSU-Chef bezeichnete das Treffen als "genauso oder sogar noch spannender" als den Austausch am Sonntag mit der FDP. "Weil es auch viel Denksport für alle Beteiligten ist, die Zukunft weiter zu entwickeln." Daher habe die Union Interesse an weiteren Gesprächen. "Wir sind gespannt, wie es weitergeht."

Habeck: Grüne werden Gespräche bewerten

Auch die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock sieht "gemeinsame Anliegen" ihrer Partei und der Union - beispielsweise die "Modernisierung unseres Landes mit Blick auf die Digitalisierung und die ökologische Transformation". Gerade in gesellschaftspolitischen Bereichen stünden die Parteien aber weit auseinander. Die Gespräche seien sachlich, konstruktiv und von großer Ernsthaftigkeit geprägt gewesen.

Auch Co-Chef Robert Habeck gab sich bedeckt. Er kündigte an, sowohl Grüne als auch FDP würden die bisherigen Gespräche insgesamt nun jeweils in ihren Gremien bewerten. "Dafür werden wir uns heute und morgen Zeit nehmen."

Grüne: Kein Kommentar zur Lage der Union

Zum Zustand der Union nach den herben Verlusten nach der Bundestagswahl wollte sich Habeck nicht äußern. "Die innere Aufstellung von Parteien werden wir nicht kommentieren", betonte er. Natürlich ist sei es immer so, dass eine Regierung dann besonders gut funktioniere, wenn die Autorität innerhalb der Parteien klar sei. Dies sei aber eine ganz allgemeine Aussage.

Mit Blick auf die Personaldebatte in der Union stellte der Grünen-Chef klar: "Wir gehen davon aus, dass Amin Laschet als Spitzenkandidat und auch heute als Sprecher der CDU-Seite der gesetzte Kandidat der Union für das Kanzleramt in Deutschland ist, sofern es eine parlamentarische Mehrheit dafür geben sollte."