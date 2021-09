In einer Berliner Bar: Wie sich FDP und Grüne einst näher kamen

Grüne und FDP könnten entscheiden, wer Kanzler wird. Vor vier Jahren sind die Jamaika-Gespräche noch geplatzt. Ein Grund: Die beiden Parteien misstrauten sich. Das sieht heute anders aus. Zwischen Grünen und FDP gibt es teils enge Kontakte. Dafür verantwortlich sind ein FDP-Politiker aus dem Allgäu und ein Grüner aus Schleswig-Holstein.

Nach den geplatzten Sondierungsgesprächen wurde viel geredet

Konstantin von Notz denkt gerne an die Abende mit der FDP zurück. Der Grünen-Abgeordnete schwärmt von einer kollegialen Runde. Es sei viel diskutiert worden – in einer Bar im Berliner Stadtteil Schöneberg. Der Gesprächskreis zwischen Grünen und FDP war eine Konsequenz der geplatzten Sondierungsgespräche vor vier Jahren.

Von Notz meinte, so etwas solle sich nicht wiederholen: "Wir fanden nach den missglücken Jamaika-Verhandlungen, dass das kein Zustand ist, dass man eine solche Sprachlosigkeit hat und so ein mangelndes Grundvertrauen."

Vertrauen aufbauen, Kontakte knüpfen

2017 war die FDP aus der außerparlamentarischen Opposition zurück in den Bundestag gekommen. Kontakte zu den Grünen gab es kaum. Doch FDP-Innenpolitiker Stephan Thomae aus dem Allgäu hatte einen guten Draht zum Grünen-Abgeordneten aus Schleswig-Holstein. Beide sprechen von einer sehr vertrauensvollen Zusammenarbeit. Von einem freundschaftlichen Verhältnis ist die Rede.

Die beiden stellvertretenden Fraktionschefs haben etwa zehn Mal in den Berliner Stadtteil Schöneberg eingeladen. Gut ein Dutzend Abgeordnete waren dabei. Eine Geheimaktion waren die grün-gelben Treffen nicht, aber an die große Glocke wurden sie auch nicht gehängt.

Gemeinsamkeiten in der Innenpolitik

Dass sich vor allem die Innen- und Rechtspolitiker von Grünen und FDP so gut verstehen, ist kein Zufall. Wenn es zum Beispiel um Bürgerrechte, staatliche Überwachung oder das Wahlrecht geht, sind beide Parteien oft einer Meinung. Auch bei Digital- und Bildungsthemen.

Unterschiede gibt es vor allem in der Steuerpolitik. So lehnen die Liberalen zum Beispiel die Grünen-Forderung nach einem höheren Spitzensteuersatz und einer Vermögenssteuer ab. Auch beim Klimaschutz gibt es unterschiedliche Ansätze. Unüberbrückbar erscheinen sie allerdings nicht. Schließlich gibt es laut Thomae eine gute Grundlage für Gespräche: Vertrauen. "Man kann in einen Koalitionsvertrag alles Mögliche reinschreiben. Aber es kommt ja auch vieles Unvorhergesehenes in einer Wahlperiode. Und darauf muss man sich vorbereiten."

Jamaika und Ampel gibt es schon

Dazu kommen die Erfahrungen aus den Bundesländern. Aktuell arbeiten Grüne und FDP in Rheinland-Pfalz in einer Ampel-Koalition zusammen. Und in Schleswig-Holstein in einem Jamaika-Bündnis.

Für die Grünen hat der heutige Grünen-Chef Robert Habeck das ausgehandelt. Viel wird in den nächsten Tagen darauf ankommen, ob sich das Vertrauen aus der grün-gelben Gesprächsrunde in Schöneberg auch auf die Parteispitzen überträgt.

Zuletzt hielt sich das gegenseitige Lob in Grenzen. Was sie vereint, ist der Wille zum Regieren. Ob mit Olaf Scholz als Kanzler oder Armin Laschet, scheint da fast nebensächlich zu sein.