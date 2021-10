Georg Kurz, Grüne Jugend: Jamaika-Koalition wäre keine gute Idee

Nach den ersten Gesprächen zur Regierungsbildung ziehen Grüne und FDP heute ein internes Zwischenfazit. Ihre Spitzenvertreter müssen nun entscheiden, ob sie lieber mit der SPD über eine Ampel-Koalition oder mit der Union über ein Jamaika-Bündnis weiterverhandeln.

Kurz erwartet Ampel-Koalition

Der Bundessprecher der Grünen Jugend, Georg Kurz, erwartet, dass sich seine Parteiführung zur Ampel bekennt. Eine Regierung mit der Union hat er am Morgen im Bayern 2-Interview klar abgelehnt. Bei der Bundestagswahl seien "Laschet und seine Truppe von vorgestern" abgewählt worden, sagte Kurz wörtlich. Wie zuvor andere Politiker von FDP und Grünen warf er die Union vor, vertrauliche Details der bisherigen Gespräche an die Medien durchgestochen zu haben.

FDP und Grüne trennt noch viel

Trotz eines gemeinsamen Willens, eine Koalition zu bilden, gebe es aber noch etliche Differenzen zwischen den Liberalen und den Grünen, so Kurz: "Man muss keinen Hehl daraus machen, dass uns sehr vieles trennt. Gerade die Frage, wie will man eigentlich klimaneutral werden? Setzt man einfach einen riesigen Preis auf CO2, so wie es die FDP will? Oder baut man klimaneutrale staatliche Infrastruktur aus?"

"Union nicht koalitionsbereit"

Die Union sei nicht koalitionsbereit: Nicht einmal die Union selbst glaube daran, dass es momentan mit ihr funktioniere, so Kurz im Interview.