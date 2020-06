Jahrhunderttunnel: Finnland und Estland rücken zusammen

Bedenken in Moskau

Helsinki könnte sich noch stärker als heute als Drehscheibe in Richtung Asien etablieren. Schon heute ist Finnland das EU-Land, von dem aus Fluggäste am schnellsten nach China, Indien oder Japan kommen. Für die Chinesen wäre der Tunnel unter dem Finnischen Meerbusen gleichzeitig ein weiteres wichtiges Puzzle-Stück ihrer "One Belt One Road"-Initiative, die häufig als neue Seidenstraße bezeichnet wird. Und schließlich wäre ein Tunnel auch das letzte logische Glied eines anderen europäischen Verkehrsprojekts: der Rail Baltica, die eine Schnellzugverbindung zwischen Berlin und dem Baltikum schaffen soll.

Völlig ausgeklammert bleibt hingegen bislang, was Moskau zu einem Mega-Tunnel-Projekt direkt vor der Haustür sagen würde. "Schon allein die geplante Insel könnte ja eine Seefestung sein, die sich gewaschen hat", sagt der deutsche Politologe Wolfgang Drechsler, der in Tallinn und Harvard lehrt. Und auch der Tunnel dürfte den Russen laut Drechsler kaum gefallen, "weil er einen Riegel darstellt, der St. Petersburg vom eisfreien Zugang in die Ostsee abschneidet".