Jahrestag 16. März: Putins "Referendum" auf der Krim

Solange es die Sowjetunion gab, war alles in Ordnung. Die Krim gehörte zwar zur Ukraine, de facto unterstand sie aber den Befehlen aus Moskau. Und auch nach dem Zerfall des Sowjetreichs - solange in Kiew moskautreue Regierungen das Sagen hatten - musste Russland nicht befürchten, dass die für den Kreml strategisch äußerst wichtigen Militärhäfen auf der Krim ihrer Kontrolle entgleiten könnten.

Das ändert sich schlagartig als im Februar 2014 in Kiew der prorussische Präsident Viktor Janukowitsch infolge von Massenprotesten vom ukrainischen Parlament abgesetzt wird.

2014: Ethnische Spannungen auf der Krim wachsen

Die politische Wende in Kiew weg von Russland hin zur NATO und EU befeuert auf der Krim einen längst schwelenden Konflikt zwischen der mehrheitlich russischstämmigen Bevölkerung und der Minderheit. Es kommt zu gewaltsamen Auseinandersetzungen. Der Kreml ist alarmiert. Am 26. Februar ordnet Russland den Schutz seiner Flotte an, die auf der Krim stationiert ist. Ab jetzt geht alles sehr schnell. Die Ereignisse eskalieren. Russland greift verdeckt in den Konflikt ein.

Moskau schickt "grüne Männchen" auf die Krim

Soldaten einer Spezialeinheit in grünen Uniformen besetzen - ohne jegliche Rang- und Hoheitsabzeichen - am 27. Februar 2014 handstreichartig Verwaltungsgebäude, Polizeistationen und militärische Einrichtungen auf der Krim. Überall werden russische Fahnen gehisst.

Das von den bewaffneten Kräften besetzte Regionalparlament wählt sodann unter Ausschluss der Öffentlichkeit einen prorussischen Politiker zum neuen Regierungschef. An der Abstimmung beteiligt sind nur wenige Abgeordnete. Die Wahl erfolgt zudem ohne Zustimmung des ukrainischen Präsidenten - wie es die ukrainische Verfassung eigentlich vorsieht.

Propaganda gegen ukrainischen "Faschismus"

Am 16. März 2014 wird auf der Krim ein Referendum über den Anschluss der Halbinsel an Russland abgehalten. Die Lage ist äußerst angespannt. Insbesondere Vertreter der krimtatarischen Minderheit sowie ukrainisch-stämmige Krimbewohner befürchten bei der Abstimmung massive Wahlmanipulationen.

"Anstelle der Krimbewohner können andere Leute kommen, sogar Ausländer, und ohne Kontrolle ihrer Ausweise können sie die Wahlzettel ausfüllen, auch unter anderem Namen. Und das können sie mit Erfolg mehrere Male machen." (Krimtatar)

"Ich bin hier, um zu zeigen, dass nicht alle Bewohner der Krim ein Teil von Russland werden wollen. Nicht alle sind dafür. Es gibt eine Menge Ukrainer, die die Zukunft der Krim in der Ukraine sehen." (Ukrainisch stämmige Bewohnerin der Krim)

In den Tagen vor dem Referendum gibt es eine großangelegte Kampagne für den Beitritt zur Russischen Föderation. Auf Wahlplakaten wird die ukrainische Krim mit einem Hakenkreuz und Stacheldraht dargestellt. Das gelte es nun zu ändern, suggerieren jene, die sich für eine Abspaltung aussprechen. Ihre Parole lautet: "Der Faschismus wird nicht durchkommen. Alle zum Referendum."

Parolen, die russischstämmige Bürger auf der Krim offenbar überzeugen. Eine Krimrussin gibt zu Protokoll, sie sei froh, jetzt Teil Russlands zu werden, und hoffe, "damit endlich aus dem toten Winkel der Geschichte" herauszukommen.

Kiew und OSZE betrachten Referendum als illegal

Die ukrainische Regierung betrachtet die Volksabstimmung indes als illegal, weil verfassungswidrig. Auch die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa – kurz OSZE – ist dieser Ansicht und schickt daher auch keine Wahlbeobachter auf die Krim. Das kurz nach der Abstimmung von prorussischen Kräften verkündete Ergebnis, so der Vorwurf in Kiew, sei von Moskau ohnehin vorgegeben gewesen. Danach sollen sich mehr als 96 Prozent der Wahlbeteiligten für den Anschluss der Halbinsel an Russland ausgesprochen haben.

Nur zwei Tage nach dem Referendum unterzeichnet Wladimir Putin einen entsprechenden Vertrag über die Eingliederung der Krim in die Russische Föderation. Damit ist die völkerrechtswidrige Annexion des ukrainischen Territoriums nunmehr offiziell besiegelt.

"Der Vertrag stellt sicher, dass die Einwohner der Krim russische Bürger werden können - mit allen Privilegien und Rechten, die dazu gehören." (Russlands Außenminister Sergej Lawrow am 20.03.2014)

Die strategische Bedeutung der Krim

Die Lage in der Ukraine, lautet auch Putins Erklärung, hätte ihn dazu gezwungen, alle Vorbereitungen für eine Rückkehr der Krim nach Russland zu treffen. Schließlich habe die Halbinsel für Russland eine riesige zivilisatorische und sakrale Bedeutung. Wie der Tempelberg in Jerusalem für die Muslime und die Juden. Außerdem – betont Putin in einer Rede vor dem Föderationsrat in Moskau – sei die Krim für Russland der strategisch wichtigste Faktor in der Region und müsste daher auch in russischer Hand bleiben.

Schon damals argumentiert Putin "historisch": Auf der Krim sei "praktisch alles von unserer Geschichte und unserem Stolz durchdrungen."

Putins Lippenbekenntnis

Am 18. März verkündet Russlands Präsident öffentlich die Annexion der Krim und bittet den Föderationsrat den Anschluss der Halbinsel an Russland zu ratifizieren. Gleichzeitig versichert Wladimir Putin Grenzen und Souveränität der Ukraine stets respektiert zu haben und es auch in Zukunft zu tun.

„Ich wende mich an das Volk der Ukraine: Ich bitte Sie uns zu verstehen. Wir wollen ihnen auf keinen Fall Schaden zufügen. Oder ihre nationalen Gefühle verletzen. Wir haben die territoriale Integrität der Ukraine immer respektiert. … Das Referendum wurde offen und fair durchgeführt. Und die Menschen auf der Krim haben ihren Willen klar und ernsthaft zum Ausdruck gebracht. Sie wollen zu Russland gehören." (Vladimir Putin, am 18.03.2014 in Moskau)

Ein Großteil der internationalen Staatengemeinschaft ist da ganz anderer Auffassung. Ende März 2014 hat die Generalversammlung der Vereinten Nationen in einer Resolution die territoriale Integrität der Ukraine bekräftigt und das Referendum auf der Krim für ungültig erklärt.

100 Staaten sprachen sich dafür, nur 11 votierten dagegen. Es gab 58 Enthaltungen. Als völkerrechtswidrig wird die Annexion auch von der Europäischen Union eingestuft. Die EU vertritt die Auffassung, dass die Krim nach wie vor zur Ukraine gehört. Die Krim als russisches Hoheitsgebiet erkennen heute lediglich nur ein paar enge Verbündete Russlands an. Darunter: Belarus und Syrien.