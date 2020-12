Jahresrückblick: Diese Prominenten sind 2020 gestorben-Teil 2

Uli Stein: Aus die Maus

Mit den Menschen hatte es der Cartoonist nicht so, unter ihnen sah er zu viele Ratten, Geier und Hasenfüße. Tiere mochte er lieber. Seine Mäuse, Pinguine, Hunde und Katzen machten den deutschen Zeichner international bekannt - wofür er sich mit Einrichtung der Stiftung "Tiere in Not" revanchierte.

1982 veröffentlichte Uli Stein erste Postkarten, 1984 erste Bücher, danach folgten 13 Millionen humorvolle Bildbände, Cartoons in über 100 Zeitungen und Magazinen sowie Tassen und Federmäppchen. Seine Bilder waren süß - aber nicht ohne Biss. In diesem Jahr verstarb er, nachdem er lange an der Parkinson-Krankheit gelitten hatte.