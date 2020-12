Jahresrückblick: Diese Prominenten sind 2020 gestorben - Teil 1

Bill Withers: Ain't no sunshine ...

"And i know, i know, i know ..." - satte 26 mal wiederholt Bill Withers in seinem Hit "Ain't no sunshine" diese zwei Worte. Ein Mantra. Denn wissen konnte der als Bergarbeitersohn geborene, als Air-Force-Mechaniker im Nahen Osten stationierte Hobbymusiker ganz und gar nicht, dass die erste Single seines fast schon gefloppten ersten Albums dann doch ein Welthit werden würde, den nach ihm noch 350 andere Künstler aufnahmen, Michael Jackson, Sting und in Hamburg Stefan Gwildis ("Allem Anschein nach bist Du's"). Bill Withers schrieb danach noch eine ganze Reihe toller R&B-Klassiker - das coole "Use me", das unfassbar abgehende "Harlem", das poppige "Lovely Day" (mit dem wieder rekordverdächtig langgezogenen Daaaa(...)y...) - aber erfolgreicher wurde es nicht.