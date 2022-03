Jagd auf Oligarchen-Jachten: Nato hat Abramowitsch im Visier

Die Megajacht "Solaris" des russischen Milliardärs Roman Abramowitsch ist vor der Küste Montenegros gesichtet worden. Das 550 Millionen Euro teure Schiff lag am Samstag außerhalb des Hafens der Stadt Tivat, wie die montenegrinische Zeitung "Vijesti" berichtete. Sie soll zuvor in Barcelona vor Anker gelegen haben. Die Regierung von Montenegro gab zunächst keinen Kommentar ab. Der Nato-Staat hat sich den westlichen Sanktionen gegen Russland wegen des Kriegs in der Ukraine angeschlossen.

Strafmaßnahmen gegen Abramowitsch verhängt

Der 55-jährige Abramowitsch ist einer von mehreren russischen Oligarchen, gegen die wegen ihrer Nähe zu Präsident Wladimir Putin ebenfalls Strafmaßnahmen verhängt wurden. Mehrere von ihnen versuchten in den vergangenen Tagen, ihre Riesenjachten in Sicherheit zu bringen, damit sie nicht beschlagnahmt werden. Nicht immer mit Erfolg: In Italien wurde etwa am Freitagabend die Jacht "Sy A" des russischen Kohle-Milliardärs Andrej Melnitschenko konfisziert.

19-jähriger US-Amerikaner Jack Sweeney hilft bei der Suche

Der 19-jährige US-Amerikaner und Informatikstudent Jack Sweeney hat sich darauf spezialisiert, die Jachten zu orten. "Die Leute wollen, dass diese russischen Jachten und Privatjets gefunden und beschlagnahmt werden”, begründete Sweeny seine digitalen Jagdpläne gegenüber dem amerikanischen Sender CBS. "Dies habe schließlich auch der US-Präsident erklärt. “ Sweeney war Anfang des Jahres in den Schlagzeilen, weil er Elon Musks Jet trackte und den Aufenthaltsort auf einem Account namens "Elons Jet" veröffentlichte, wie Focus berichtet.

Account "RussiaYachts" auf Twitter

Sweeney nutzt nun die gleichen Algorithmen, um Jagd auf Privatflugzeuge und Jachten der Putin-nahen Milliardäre zu machen. Unter dem Twitter-Account "RussiaYachts" sammelt und publiziert er Informationen. Laut eigenen Angaben widmet sich der Account dem "Tracking Russian Yachts Putin & Oligarchs", also dem Verfolgen russische Yachten von Putin und den Oligarchen.

Er zeigt auch unverhohlene Freude, etwa am Samstag, als er twitterte: "Another one down!! Seize the yachts!!" - übersetzt etwa: "Wieder eine"" Ergreift die Jachten!!" - da die "Sy A" von Melnitschenko gefunden wurde. Er twitterte ein Bingo für die gesuchten Jachten.